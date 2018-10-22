В Одноклассниках появилась витрина благотворительных фондов

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В социальной сети Одноклассники появилась возможность сделать пожертвование в адрес крупнейших российских благотворительных фондов, среди которых — Фонд "Подари Жизнь", "ОРБИ", "Старость в радость", "СПИД.Центр" и другие.

В разделе "Услуги и купоны" появился новый раздел "Благотворительность", где уже представлены около 70 благотворительных фондов. Им можно отправить пожертвование с помощью банковской карты, привязанной к аккаунту в ОК. Комиссия банков за перевод составит 1% плюс 8 руб. Соцсеть при этом не взимает свою комиссию. Раздел с услугами доступен на любом устройстве: в веб-версии ОК зайти в него можно из меню под фотографией профиля, в мобильном браузере и приложениях ОК на iOS и Android — из бокового меню.

Витрина с благотворительными фондами стала частью раздела "Услуги и купоны", который на прошлой неделе пополнился возможностью оплачивать услуги ЖКХ, детские сады и школы. Так ОК развивают собственную экосистему и собирают на своей платформе разнообразные сервисы, оплатить которые можно, не покидая соцсети: от пополнения карты метро "Тройка" до погашения штрафов ГИБДД.