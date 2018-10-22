В Одноклассниках появилась витрина благотворительных фондов

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В социальной сети Одноклассники появилась возможность сделать пожертвование в адрес крупнейших российских благотворительных фондов, среди которых — Фонд "Подари Жизнь", "ОРБИ", "Старость в радость", "СПИД.Центр" и другие.
Витрина с благотворительными фондами стала частью раздела "Услуги и купоны", который на прошлой неделе пополнился возможностью оплачивать услуги ЖКХ, детские сады и школы. Так ОК развивают собственную экосистему и собирают на своей платформе разнообразные сервисы, оплатить которые можно, не покидая соцсети: от пополнения карты метро "Тройка" до погашения штрафов ГИБДД.