Youtube заявил об устранении неполадок в работе сервиса

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Видеохостинг Youtube сообщил, что неполадки в работе сервиса устранены.

Ранее сайт Downdetector , который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, сообщил, что массовый сбой в работе видеохостинга Youtube наблюдается в среду по всему миру, включая США, Австралию, Японию, страны Европы.

"Мы снова с вами! Спасибо за ваше терпение. Если у вас все еще есть проблемы (с сервисом – ред.), пожалуйста, сообщите нам", — говорится в официальном Twitter видеохостинга.

Youtube — видеохостинг компании Google, на котором пользователи могут хранить, публиковать, оценивать и комментировать видеоролики.