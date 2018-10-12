Тамбовский губернатор открыл первый в регионе технопарк высоких технологий

ТАМБОВ, 12 окт — РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в рамках работы Делового центра международной Покровской ярмарки открыл первый в регионе IТ-Технопарк "Миэлта", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Технопарк полностью создан за счет частных инвестиций. Он предлагает широкие возможности для развития инновационного потенциала в сфере IT-технологий и высокотехнологичных отраслей агропромышленного комплекса и превращения их в один из основных факторов экономического роста Тамбовской области.

"Отрадно, что Тамбовская область вновь в числе пионеров. В своем послании президент России поставил ключевую задачу — прорывное развитие. Открытие этого технопарка особенно важно, потому что невозможно осуществить прорыв без опоры на фундаментальную и прикладную науку. Нельзя сегодня достичь каких-то результатов без взаимодействия науки, бизнеса, и власти. Все инновационные наработки и ноу-хау наших ученых могут получить здесь практическое воплощение. Не сомневаюсь, что Тамбовская область и в этом не подведет страну и президента, и все задачи будут исполнены", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Сегодня уже более 80% площади технопарка арендовано резидентами, привлечено свыше 51,8 миллиона рублей инвестиций. Резиденты технопарка работают в сфере "интернета вещей", мониторинга транспорта, электронного приборостроения и информационных технологий.

"Идеи, возникающие в сфере науки, очень быстро должны превращаться в конечный продукт. Этого можно достичь за счет совместной работы технологов и ученых. Именно поэтому мы решили объединить инновационное сообщпасибо администрации области за то, что помогли в создании этого технопарка", — приводит пресс-служба слова Александра Рузаева, сооснователя компании Mielta Technology, которая является учредителем технопарка.

В пресс-службе добавили, что в работе Делового центра Покровской ярмарки на базе IТ-Технопарка, главной темой которого в этом году стала цифровая трансформация экономики, приняли участие ученые, бизнесмены, молодые специалисты, представители власти и гости из Франции, Индии, Болгарии, Турции, Белоруссии, а также Московской, Липецкой, Воронежской и Курской областей.

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