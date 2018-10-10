МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Сегодня пользователи ВКонтакте смогут проверить, через сколько рукопожатий они знакомы с известными персонами. К своему 12-летию, которое отмечается 10 октября, компания запускает приложение "Теория рукопожатий", а также проводит несколько других акций.

Приложение "Теория рукопожатий" позволяет определить, какое количество друзей отделяет пользователя от знакомства со звездой. Игрок может построить связь до более чем 200 знаменитостей из различных сфер: блогеров, музыкантов, актёров, спортсменов, юмористов и бизнесменов. Среди известных личностей в приложении: Юрий Дудь, Данила Поперечный, Илья Прусикин, Хабиб Нурмагомедов, Монеточка, Олег Тиньков, Oxxxymiron, Карина Сычёва, Наталья Водянова, Тина Канделаки, Филипп Киркоров и многие другие. "Теория рукопожатий" доступна по ссылке vk.com/app6711649_-22822305.

© Фото : Пресс-служба "ВКонтакте" Пользователи ВКонтакте проверят теорию шести рукопожатий © Фото : Пресс-служба "ВКонтакте" Пользователи ВКонтакте проверят теорию шести рукопожатий

ВКонтакте также снова запускает Pixel Battle. Акция впервые состоялась в прошлом году. Каждый пользователь может раз в минуту закрасить лишь один пиксель общего графического полотна. Игрокам нужно объединиться и действовать согласованно, чтобы создать полноценный рисунок. Для участия в акции необходимо зайти в одноимённое приложение — оно доступно для установки в любом сообществе VK. Акция стартует сегодня и продлится до 23:59 12 октября. Центральной площадкой для Pixel Battle 2018 станет сообщество Команда ВКонтакте

Кроме того, пользователи ВКонтакте могут отправить друзьям бесплатный подарок с праздничным котом Персиком — акция действует только 10 октября.

ВКонтакте была основана в 2006 году. Каждый месяц ресурс посещают свыше 97 миллионов пользователей. Только в сентябре компания запустила платформу подкастов, обновила видеооплеер, представила программу VK Business и провела реформу приватности.