Данные пользователей Google+ оказались доступны из-за сбоя, сообщили СМИ

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Компания Google раскрыла личные данные сотен тысяч пользователей оригинальной социальной сети Google+ из-за неполадок в работе программного обеспечения в 2015-2018 годах, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники и внутренние документы компании.

"Данные пользователей социальной сети Google+ были подвержены сбою в работе программного обеспечения (ПО) между 2015 и мартом 2018 года", — сообщило издание.

При этом компания решила не обнаруживать проблему после ее выявления из-за опасений, что это приведет к расследованию со стороны регуляторов и нанесет репутационный ущерб.

При этом в результате проведения внутреннего расследования проблема была устранена, а информации о злоупотреблении частными данными найдено не было, отмечает издание.

В качестве ответа на инцидент, компания планирует объявить широкий набор мер по обеспечению конфиденциальности данных, в частности планирует полностью отключить все пользовательские функции Google+, регулирующие доступ к данным, отмечают источники.

Дополнительно компания может объявить о сокращении доступа внешним разработчикам к данным пользователей на смартфонах Android и через почтовый сервис Gmail.