В ФПИ рассказали о разработке "летающего внедорожника"

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. "Летающий внедорожник" со сверхкоротким взлетом и посадкой, который, возможно, найдет применение в Минобороны и МЧС, сможет выполнять полеты в беспилотном режиме, сообщает в понедельник российский Фонд перспективных исследований (ФПИ).

Проект по разработке демонстратора "транспортного самолета сверхкороткого взлета и посадки с гибридной силовой установкой" — так официально называется проект – одобрил научно-технический совет ФПИ.

"Его полет, включая взлет и посадку, может осуществляться под управлением оператора, не имеющего специальных летных навыков, а также в полностью автоматическом режиме", – говорится в сообщении.

Аванпроект подготовили ФПИ и компания "ПромСервис" из подмосковной Истры. Первый полет демонстратора намечен на 2022 год.

Предполагается, что "летающий внедорожник" сможет взлетать и садиться на площадку размером 50 метров с высотой препятствий на границе до 15 метров. Дальность полета составит тысячу километров при скорости в 250 километров в час, максимальная скорость — 315 километров в час, вес полезной нагрузки — до 500 килограммов.

© ФПИ Проект самолета сверхкороткого взлета и посадки © ФПИ Проект самолета сверхкороткого взлета и посадки

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному.

В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Сейчас фонд работает более чем над 50 проектами, для них создано свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.