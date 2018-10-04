МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В социальной сети Одноклассники появилась новая возможность для украшения и персонализации личной страницы: пользователи теперь могут установить обложку профиля в дополнение к основной фотографии. Сразу после установки фотография публикуется в ленте новостей.

С новыми обложками профиля пользователи смогут сделать дизайн своей страницы в ОК более привлекательным и интересным для всех друзей. С помощью обложки можно креативно поздравить близких с праздником или рассказать о важном событии.

© Фото : Пресс-служба "Одноклассники" В Одноклассниках появились обложки личных профилей © Фото : Пресс-служба "Одноклассники" В Одноклассниках появились обложки личных профилей

Установить обложку можно на всех устройствах сразу: на компьютере и в мобильной версии соцсети, а также в приложениях на iOS и Android. Обложку можно выбрать из ранее загруженных в профиль фотографий или картинок, либо загрузить ее со смартфона или компьютера в формате jpg или png.

О том, как пользоваться обложками и какие форматы изображений оптимальны для установки, можно прочитать в разделе "Помощь" социальной сети.