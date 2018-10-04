Эксперты оценили качество камеры нового iPhone

ПЯТИГОРСК, 4 окт — РИА Новости. Сервис DxOMark, занимающийся профессиональным сравнением камер, протестировал iPhone XS Max и сравнил его с другими флагманскими смартфонами. В результате новинка от Apple заняла второе место, а на первом оказался Huawei P20 Pro.

Так, по итогам фототеста iPhone XS Max специалисты отметили отличное качество картинки при ярком освещении и автофокус, но заметили, что зум мог быть и лучше. А после видеотеста они пришли к выводу, что гаджет искажает баланс белого при видеосъемке внутри помещений.

Всего новый iPhone набрал 105 баллов – этого оказалось недостаточно, чтобы обойти Huawei P20 Pro с 109 очками.

Модель iPhone XS аналитики не стали тестировать, так как у него такая же система камер, как и у Max-версии.

Ранее компания SquareTrade провела несколько тестов iPhone XS и XS Max и выяснила, что новейшие смартфоны недостаточно прочны.