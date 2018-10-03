Пользователи Instagram в разных странах сообщают о сбое в работе сервиса

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Пользователи социальной сети для обмена фотографиями Instagram в ряде стран сообщают о сбое в работе сервиса, следует из данных, опубликованных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

О проблемах в работе соцсети сообщают люди из Нидерландов, Великобритании, Германии, России, США и других стран.

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.