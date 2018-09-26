"Бунта роботов" в обозримом будущем не произойдет, считают ученые

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. "Бунт роботов" и выход компьютеров из-под контроля человека в обозримом будущем не произойдёт, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора – руководитель направления информационных исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Сергей Гарбук.

"На мой взгляд, угроза выхода технических систем из-под контроля человека в определённой степени преувеличена… Думается, что в обозримом будущем этого не произойдёт", — сказал Гарбук.

По его словам, робот – это система, которая не сможет существовать сама по себе. Он требует поддержки со стороны технологической инфраструктуры, созданной человеком.

"Смогут ли роботы создать такую инфраструктуру сами и сами же поддерживать системы, которые будут обеспечивать их энергией, воспроизводить? Причём создать втайне и против воли человека?.. Без человека инфраструктура быстро деградирует и разрушается. Так же нежизнеспособен и робот. Он очень вторичен", — отметил Гарбук.

При этом он полагает, что выход систем из-под контроля возможен. "Но это скорее нужно относить не к умышленному противодействию, бунту, а к сбою в работе технических систем, которые неизбежны. Отказ рулевого управления современного роботизированного автомобиля – это бунт? Нет, это поломка, которую необходимо предвидеть и предотвращать, в том числе путём оценки соответствия создаваемых технологий и систем", — заключил Гарбук.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.