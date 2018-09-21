Давки не будет: в Нью-Йорке стартовали продажи новых iPhone

Cтарший вице-президент Apple маркетингу Фил Шиллер, рассказывает о камере в Apple iPhone XS. 12 сентября 2018 года

Cтарший вице-президент Apple маркетингу Фил Шиллер, рассказывает о камере в Apple iPhone XS. 12 сентября 2018 года

НЬЮ-ЙОРК, 21 сен — РИА Новости, Ирина Андреева. Продажа новых моделей iPhone в Нью-Йорке в самом известном магазине компании Apple на 5-й авеню началась в пятницу утром.

Небольшая очередь начала собираться с 7 утра, за час до официального старта продаж. Несколько лет назад компания ввела возможность предзаказа и резервирования покупки для тех, кто хочет оказаться в первых рядах обладателей новых моделей, поэтому знаменитых на весь мир "ночных стояний за iPhone" уже нет.

"Очередь небольшая, человек 150-200, с ночи только пара человек пришла", — рассказала РИА Новости сотрудница магазина.

По разным сторонам

"В правой очереди стоят те, кто сделал предзаказ на сайте, они получат свои товары первыми, так как оплатили на сайте", — рассказывает сотрудник магазина Лэйн.

Людей в этой очереди немного, около 50 человек. Традиционно, в первый день продаж, покупателей встречают аплодисментами.

Слева от прохода людей гораздо больше. "Здесь стоят те, кто зарезервировал покупку, но ещё не оплатил", — продолжает собеседник агентства.

"У них будет возможность зайти в магазин после того, как выдадут предзаказы", — добавляет Лэйн.

Счастливчики

Первые обладатели новых моделей проводят в магазине минимум времени. Показывают номер заказа и письмо-подтверждение, им выдают аппарат — и процесс завершён.

"Я зашёл по дороге на работу, купил, очень доволен, сейчас пойду в офис", — рассказал РИА Новости один из покупателей.

Людей, которые брали бы по несколько смартфонов сразу, в первых рядах не наблюдалось.

"Дочь заказала телефон, но сама прийти сегодня не могла, поэтому я здесь, заберу и отнесу к ней домой", — делится другая посетительница.

Почем опиум

Модели телефонов iPhone Xs с экраном 5,8 дюйма можно купить, начиная от 999 долларов с объемом памяти в 64 гигабайта, эта же модель, но с 256 гигабайтами будет стоить 1,149 тысячи долларов. И самый дорогой аппарат в этой линейке с объёмом памяти 512 гигабайт можно приобрести за 1,349 тысячи долларов.

Эта же модель, но с экраном 6,5 дюйма стартует с цены в 1,099 тысячи долларов за 64 гигабайта памяти, 1,249 придётся заплатить за объём в 256 гигабайт и ещё на 200 долларов больше, если вы хотите приобрести смартфон с 512 гигабайтами.

Ещё один вариант iPhone — Xr пока ещё не поступил в продажу. Его можно будет начать заказывать с 19 октября. Модель с экраном 6,1 дюйма и в шести цветовых вариациях — белый, чёрный, желтый, голубой, коралловый и красный — будет продаваться только в пакете с мобильным оператором. Цена за 64 гигабайта памяти — 749 долларов, за 128 гигабайт — 799, за 256 — 899 долларов.

"Пока сказать, сколько телефонов было предзаказано, мы не можем, так как процесс продолжается, и что будет к концу дня, сказать трудно", — объяснил Лэйн.