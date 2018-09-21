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Давки не будет: в Нью-Йорке стартовали продажи новых iPhone

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© AP Photo / Marcio Jose SanchezCтарший вице-президент Apple маркетингу Фил Шиллер, рассказывает о камере в Apple iPhone XS. 12 сентября 2018 годаCтарший вице-президент Apple маркетингу Фил Шиллер, рассказывает о камере в Apple iPhone XS. 12 сентября 2018 года
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

НЬЮ-ЙОРК, 21 сен — РИА Новости, Ирина Андреева. Продажа новых моделей iPhone в Нью-Йорке в самом известном магазине компании Apple на 5-й авеню началась в пятницу утром.

Небольшая очередь начала собираться с 7 утра, за час до официального старта продаж. Несколько лет назад компания ввела возможность предзаказа и резервирования покупки для тех, кто хочет оказаться в первых рядах обладателей новых моделей, поэтому знаменитых на весь мир "ночных стояний за iPhone" уже нет.

"Очередь небольшая, человек 150-200, с ночи только пара человек пришла", — рассказала РИА Новости сотрудница магазина.

По разным сторонам

Презентация новых смартфонов Apple iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Архивное фото
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Россияне продают место в очереди за новым iPhone за 250 тысяч рублей
"В правой очереди стоят те, кто сделал предзаказ на сайте, они получат свои товары первыми, так как оплатили на сайте", — рассказывает сотрудник магазина Лэйн.

Людей в этой очереди немного, около 50 человек. Традиционно, в первый день продаж, покупателей встречают аплодисментами.

Слева от прохода людей гораздо больше. "Здесь стоят те, кто зарезервировал покупку, но ещё не оплатил", — продолжает собеседник агентства.

"У них будет возможность зайти в магазин после того, как выдадут предзаказы", — добавляет Лэйн.

Эволюция iPhone
© РИА Новости, Инфографика
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Эволюция iPhone

Счастливчики 

Новые модели iPhone. Архивное фото
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
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Первые обладатели новых моделей проводят в магазине минимум времени. Показывают номер заказа и письмо-подтверждение, им выдают аппарат — и процесс завершён.

"Я зашёл по дороге на работу, купил, очень доволен, сейчас пойду в офис", — рассказал РИА Новости один из покупателей.

Людей, которые брали бы по несколько смартфонов сразу, в первых рядах не наблюдалось.

"Дочь заказала телефон, но сама прийти сегодня не могла, поэтому я здесь, заберу и отнесу к ней домой", — делится другая посетительница.

Те же, но другие: новые смартфоны Apple
© AP Photo / Marcio Jose SanchezВнешне устройства почти не изменились. Гаджеты сохранили "челку " в верхней части экрана, как у iPhone X.Презентация новых смартфонов Apple iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. 12 сентября 2018 года
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Внешне устройства почти не изменились. Гаджеты сохранили "челку " в верхней части экрана, как у iPhone X.
© REUTERS / Stephen LamМаксимальный объем памяти смартфонов составляет 512 Гб.Презентация новых смартфонов Apple iPhone XS, iPhone XS Max. 12 сентября 2018 года
© REUTERS / Stephen Lam
Максимальный объем памяти смартфонов составляет 512 Гб.
© REUTERS / Stephen LamНовинки будут отличаться полной водонепроницаемостью: они прошли испытания не только водой, но и пивом.Презентация новых смартфонов Apple iPhone XS, iPhone XS Max. 12 сентября 2018 года
© REUTERS / Stephen Lam
Новинки будут отличаться полной водонепроницаемостью: они прошли испытания не только водой, но и пивом.
© AFP 2018 / Noah Berger Функция распознавания лиц Face ID для разблокировки телефона станет работать быстрее, обещают разработчики.Новые смартфоны Apple iPhone XR. 12 сентября 2018 года
© AFP 2018 / Noah Berger 
Функция распознавания лиц Face ID для разблокировки телефона станет работать быстрее, обещают разработчики.
© AFP 2018 / Noah BergerНаряду с телефонами компания показала обновленные наручные часы Apple Watch.Генеральный директор Apple Тим Кук выступает во время презентации Apple в Купертино, Калифорния. 12 сентября 2018 года
© AFP 2018 / Noah Berger
Наряду с телефонами компания показала обновленные наручные часы Apple Watch.
© AFP 2018 / Noah Berger Благодаря датчику на обратной стороне часы будут следить за сердцебиением владельца, смогут предупредить владельца о потенциальной проблеме и в случае вызвать помощь.Модель Apple Watch Series 4. 12 сентября 2018 года
© AFP 2018 / Noah Berger 
Благодаря датчику на обратной стороне часы будут следить за сердцебиением владельца, смогут предупредить владельца о потенциальной проблеме и в случае вызвать помощь.
© AP Photo / Marcio Jose SancheziPhone Xs с диагональю экрана в 5,8 дюйма с разрешением 2,7 миллиона пикселей будет стоить от 999 долларов.Презентация новых смартфонов Apple iPhone XS и Apple iPhone XS Max. 12 сентября 2018 года
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
iPhone Xs с диагональю экрана в 5,8 дюйма с разрешением 2,7 миллиона пикселей будет стоить от 999 долларов.
© REUTERS / Stephen LamМодель iPhone Xs оснастили электронной сим-картой. Это позволит использовать функцию двух сим-карт и переключаться на разные тарифы.Человек держит новый Apple iPhone XS и XS Max. 12 сентября 2018 года
© REUTERS / Stephen Lam
Модель iPhone Xs оснастили электронной сим-картой. Это позволит использовать функцию двух сим-карт и переключаться на разные тарифы.
© AP Photo / Marcio Jose SancheziPhone Xs Max с экраном диагональю 6,5 дюйма обойдется владельцу не менее чем в 1099 долларов.Cтарший вице-президент Apple маркетингу Фил Шиллер, рассказывает о камере в Apple iPhone XS. 12 сентября 2018 года
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
iPhone Xs Max с экраном диагональю 6,5 дюйма обойдется владельцу не менее чем в 1099 долларов.
© AP Photo / Marcio Jose SancheziPhone Xs и Xs Max выпустили в корпусах трех цветов: сером, золотом и space gray.Директор по дизайну Apple Джонатан Айв генеральный директор Тим Кук. 12 сентября 2018 года
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
iPhone Xs и Xs Max выпустили в корпусах трех цветов: сером, золотом и space gray.
© REUTERS / Stephen LamУ более бюджетного iPhone Xr с 6,1-дюймовым IPS-экраном, в отличие от других новинок, будет лишь одна видеокамера. Цена на телефон с 64 Гб памяти будет начинаться с 749 долларов.Демонстрация новых смартфонов Apple iPhone Xr. 12 сентября 2018 года
© REUTERS / Stephen Lam
У более бюджетного iPhone Xr с 6,1-дюймовым IPS-экраном, в отличие от других новинок, будет лишь одна видеокамера. Цена на телефон с 64 Гб памяти будет начинаться с 749 долларов.
© AP Photo / Marcio Jose SanchezГенеральный директор Apple Тим Кук сообщил на презентации, что в ближайшее время компания продаст свое двухмиллиардное устройство.Генеральный директор Apple Тим Кук рассказывает о новом MacBook. 12 сентября 2018 года
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Генеральный директор Apple Тим Кук сообщил на презентации, что в ближайшее время компания продаст свое двухмиллиардное устройство.
© AP Photo / Marcio Jose SanchezНовые часы Apple Watch 4.Новый Apple Watch 4. 12 сентября 2018 года
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Новые часы Apple Watch 4.
© AP Photo / Marcio Jose SanchezApple — первая в мире компания, рыночная капитализация которой превысила триллион долларов.Генеральный директор Apple Тим Кук показывает новую модель Apple Watch 4. 12 сентября 2018 года
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Apple — первая в мире компания, рыночная капитализация которой превысила триллион долларов.
© REUTERS / Stephen LamКупить новые iPhone в России можно будет с 28 сентября.Демонстрация новых продуктов Apple после презентации в Купертино, Калифорния. 12 сентября 2018 года
© REUTERS / Stephen Lam
Купить новые iPhone в России можно будет с 28 сентября.
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Почем опиум

Человек держит новый Apple iPhone XS и XS Max. 12 сентября 2018 года
© REUTERS / Stephen Lam
"Телефон за сотку". Apple представила новейшие модели iPhone
Модели телефонов iPhone Xs с экраном 5,8 дюйма можно купить, начиная от 999 долларов с объемом памяти в 64 гигабайта, эта же модель, но с 256 гигабайтами будет стоить 1,149 тысячи долларов. И самый дорогой аппарат в этой линейке с объёмом памяти 512 гигабайт можно приобрести за 1,349 тысячи долларов.

Эта же модель, но с экраном 6,5 дюйма стартует с цены в 1,099 тысячи долларов за 64 гигабайта памяти, 1,249 придётся заплатить за объём в 256 гигабайт и ещё на 200 долларов больше, если вы хотите приобрести смартфон с 512 гигабайтами.

Ещё один вариант iPhone — Xr пока ещё не поступил в продажу. Его можно будет начать заказывать с 19 октября. Модель с экраном 6,1 дюйма и в шести цветовых вариациях — белый, чёрный, желтый, голубой, коралловый и красный — будет продаваться только в пакете с мобильным оператором. Цена за 64 гигабайта памяти — 749 долларов, за 128 гигабайт — 799, за 256 — 899 долларов.

"Пока сказать, сколько телефонов было предзаказано, мы не можем, так как процесс продолжается, и что будет к концу дня, сказать трудно", — объяснил Лэйн.

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© 2018 Associated Press
Следующее поколение X: как выглядят новейшие iPhone

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