Давки не будет: в Нью-Йорке стартовали продажи новых iPhone

НЬЮ-ЙОРК, 21 сен — РИА Новости, Ирина Андреева. Продажа новых моделей iPhone в Нью-Йорке в самом известном магазине компании Apple на 5-й авеню началась в пятницу утром.
Небольшая очередь начала собираться с 7 утра, за час до официального старта продаж. Несколько лет назад компания ввела возможность предзаказа и резервирования покупки для тех, кто хочет оказаться в первых рядах обладателей новых моделей, поэтому знаменитых на весь мир "ночных стояний за iPhone" уже нет.
"Очередь небольшая, человек 150-200, с ночи только пара человек пришла", — рассказала РИА Новости сотрудница магазина.
По разным сторонам
"В правой очереди стоят те, кто сделал предзаказ на сайте, они получат свои товары первыми, так как оплатили на сайте", — рассказывает сотрудник магазина Лэйн.
Людей в этой очереди немного, около 50 человек. Традиционно, в первый день продаж, покупателей встречают аплодисментами.
Слева от прохода людей гораздо больше. "Здесь стоят те, кто зарезервировал покупку, но ещё не оплатил", — продолжает собеседник агентства.
"У них будет возможность зайти в магазин после того, как выдадут предзаказы", — добавляет Лэйн.
Счастливчики
Первые обладатели новых моделей проводят в магазине минимум времени. Показывают номер заказа и письмо-подтверждение, им выдают аппарат — и процесс завершён.
"Я зашёл по дороге на работу, купил, очень доволен, сейчас пойду в офис", — рассказал РИА Новости один из покупателей.
Людей, которые брали бы по несколько смартфонов сразу, в первых рядах не наблюдалось.
"Дочь заказала телефон, но сама прийти сегодня не могла, поэтому я здесь, заберу и отнесу к ней домой", — делится другая посетительница.
Внешне устройства почти не изменились. Гаджеты сохранили "челку " в верхней части экрана, как у iPhone X.
Максимальный объем памяти смартфонов составляет 512 Гб.
Новинки будут отличаться полной водонепроницаемостью: они прошли испытания не только водой, но и пивом.
Функция распознавания лиц Face ID для разблокировки телефона станет работать быстрее, обещают разработчики.
Наряду с телефонами компания показала обновленные наручные часы Apple Watch.
Благодаря датчику на обратной стороне часы будут следить за сердцебиением владельца, смогут предупредить владельца о потенциальной проблеме и в случае вызвать помощь.
iPhone Xs с диагональю экрана в 5,8 дюйма с разрешением 2,7 миллиона пикселей будет стоить от 999 долларов.
Модель iPhone Xs оснастили электронной сим-картой. Это позволит использовать функцию двух сим-карт и переключаться на разные тарифы.
iPhone Xs Max с экраном диагональю 6,5 дюйма обойдется владельцу не менее чем в 1099 долларов.
iPhone Xs и Xs Max выпустили в корпусах трех цветов: сером, золотом и space gray.
У более бюджетного iPhone Xr с 6,1-дюймовым IPS-экраном, в отличие от других новинок, будет лишь одна видеокамера. Цена на телефон с 64 Гб памяти будет начинаться с 749 долларов.
Генеральный директор Apple Тим Кук сообщил на презентации, что в ближайшее время компания продаст свое двухмиллиардное устройство.
Новые часы Apple Watch 4.
Apple — первая в мире компания, рыночная капитализация которой превысила триллион долларов.
Купить новые iPhone в России можно будет с 28 сентября.
Почем опиум
Модели телефонов iPhone Xs с экраном 5,8 дюйма можно купить, начиная от 999 долларов с объемом памяти в 64 гигабайта, эта же модель, но с 256 гигабайтами будет стоить 1,149 тысячи долларов. И самый дорогой аппарат в этой линейке с объёмом памяти 512 гигабайт можно приобрести за 1,349 тысячи долларов.
Эта же модель, но с экраном 6,5 дюйма стартует с цены в 1,099 тысячи долларов за 64 гигабайта памяти, 1,249 придётся заплатить за объём в 256 гигабайт и ещё на 200 долларов больше, если вы хотите приобрести смартфон с 512 гигабайтами.
Ещё один вариант iPhone — Xr пока ещё не поступил в продажу. Его можно будет начать заказывать с 19 октября. Модель с экраном 6,1 дюйма и в шести цветовых вариациях — белый, чёрный, желтый, голубой, коралловый и красный — будет продаваться только в пакете с мобильным оператором. Цена за 64 гигабайта памяти — 749 долларов, за 128 гигабайт — 799, за 256 — 899 долларов.
"Пока сказать, сколько телефонов было предзаказано, мы не можем, так как процесс продолжается, и что будет к концу дня, сказать трудно", — объяснил Лэйн.
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