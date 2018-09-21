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Технологии

Спрос на новые iPhone в первый день предзаказа бьет прошлогодние рекорды

(обновлено: 16:46 21.09.2018)
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© REUTERS / Stephen LamДемонстрация новых смартфонов Apple iPhone XR. 12 сентября 2018 годаДемонстрация новых смартфонов Apple iPhone XR. 12 сентября 2018 года
© REUTERS / Stephen Lam

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Спрос на новые модели iPhone — XS и XS Max – в первый день предзаказа в России оказался выше, чем в прошлом году на предыдущие модели, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских ритейлеров.

Американская компания Apple 12 сентября представила сразу три новые модели смартфонов — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Цена на iPhone XS начинается от 87,990 тысячи рублей, а на iPhone XS Max — от 96,990 тысячи рублей. В пятницу предзаказ на новинки от Apple открыли объединенная компания "Связной/Евросеть", re:Store, группа "М.Видео-Эльдорадо", розничные сети МТС и "Мегафона". Продажи смартфонов iPhone XS и iPhone XS Max начнутся в России 28 сентября.

Ажиотажный спрос

"По группе "М.Видео-Эльдорадо" по итогам первых часов предзаказов спрос на iPhone новой линейки вчетверо превысил интерес к iPhone 8 и iPhone 8 Plus и по некоторым городам-миллионникам на 15-20% выше, чем на iPhone X", — сказали в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо".

Презентация новых смартфонов Apple iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Архивное фото
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
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"В объединенной компании "Связной/Евросеть" предзаказ на новинки iPhone Xs, iPhone Xs Max и Apple Watch Series 4 стартовал в 00.01 по местному времени 21 сентября. Уже первые результаты предзаказов оказались выше прошлогодних в 2,5 раза, если сравнивать с предзаказами на iPhone X", – сказала старший вице-президент объединенной компании Дагмара Иванова.

"К настоящему времени, в МТС скорость сбора предзаказов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла почти в два раза", — сказал пресс-секретарь МТС Алексей Меркутов.

"Мы наблюдаем ажиотажный спрос как на сайте re:Store, так и в офлайн магазинах, куда могут прийти клиенты, сделать предзаказ и оплатить товар. К настоящему времени, предзаказ этого года превышает прошлый год на 35%", — сказала представитель re:Store Людмила Семушина.

Эволюция iPhone
© РИА Новости, Инфографика
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Эволюция iPhone

Популярная модель

Самой популярной моделью в рамках предзаказа стал iPhone Xs Max с объемом памяти 256 ГБ, рассказали ритейлеры.

"Самая популярная модель — iPhone Xs Max 256 ГБ в золотом свете, 65% предзаказов приходится на модель iPhone Xs Max", — сказали в "М.Видео-Эльдорадо".

В объединенной компании "Связной/Евросеть" покупатели отдают предпочтение этой модели в цвете "серый космос". "Самый популярный объем памяти в этом году — 256 ГБ (47% от всех предзаказанных моделей), на втором месте модели с объемом памяти 512 Гб (27% от всех предзаказов), спрос на модели с памятью 64 ГБ составил 26%", — сказала старший вице-президент объединенной компании.

Новые модели iPhone. Архивное фото
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
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"Если говорить только о цветовых предпочтениях, то любители Apple в этом году отдали наибольшее предпочтение смартфонам в новом цветовом решении "золотистый" — 46% от общего количества предзаказанных устройств, в то время как "серый космос" — 40%, а "серебристый" — 14%", — добавила она.

Как рассказал Меркутов из МТС, в розничной сети оператора наиболее востребованной моделью также оказалась XS Max — на нее спрос в два раза больше, чем на XS. "Самый популярный цвет — золотой, второй по популярности — серый космос. Наибольшим спросом пользуются версии на 256 ГБ", — сказал представитель МТС.

Он также уточнил, что каждый пятый пользователь, оставивший предварительный заказ через онлайн-магазин МТС, сразу сделал заявку на trade-in. "В день старта продаж участники акции смогут сдать бывший в употреблении гаджет и получить скидку на iPhone XS или XS Max", — отметил пресс-секретарь МТС.

В re:Store большая часть предзаказов (70%) приходится на модели iPhone XS Max. Самые популярные телефоны — с памятью 256 ГБ золотого цвета, за ним следует "серый космос".

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© 2018 Associated Press
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Jerk
секта
16:17
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