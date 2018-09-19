В ростовском зоопарке начал работать робот-кассир

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен — РИА Новости. Сервисный робот WayBot, разработанный выпускниками и студентами опорного Донского государственного технического университета Ростова-на-Дону, начал работать в ростовском зоопарке, сообщила пресс-служба вуза.

Робот-кассир будет встречать посетителей, рассказывать им о жизни зоопарка, продавать входные билеты, а также распечатывать билеты, приобретенные на сайте учреждения. Кроме того, по информации разработчиков, WayBot умеет выводить на сенсорный экран актуальные новости о представленных в зоопарке животных и анонсировать мероприятия.

"Наша команда старается сделать зоопарк мобильным и удобным для наших гостей, и я думаю, робот WayBot станет любимчиком публики", – цитируются в сообщении вуза слова директора зоопарка Александра Жадобина. Робот будет принимать оплату банковскими картами и посредством сервиса Google Pay.

WayBot был представлен общественности в феврале текущего года. Он был создан с целью попытаться заменить человека в повторяющихся операциях: оплата услуг, консультации, экскурсии, помощь в навигации, печать билетов и фотографий.