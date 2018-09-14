Facebook начнет проверять факты, изложенные с помощью фотографий и видео

Страница социальной сети Фейсбук на экранах компьютера и смартфона. Архивное фото

Страница социальной сети Фейсбук на экранах компьютера и смартфона. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Соцсеть Facebook начнет проводить проверку фактов, изложенных с помощью видео и фотографий, говорится в сообщении компании.

Фактчекинг изображений соцсети уже тестировался ранее в сотрудничестве с агентством новостей Франс Пресс.

Теперь все подозрительные фото будут отсылать 27 сторонним компаниям, которые занимаются фактчекингом для Facebook. Все фото и видео, которые Facebook сочтет сомнительными, будут соответствующим образом помечены, отмечает компания.

Среди методов выявления дезинформации — анализ метаданных изображений и поиск по предыдущим публикациям в интернете.