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В России начали принимать заказы на новые iPhone

(обновлено: 16:44 13.09.2018)
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© AP Photo / Marcio Jose SanchezПрезентация новых смартфонов Apple iPhone XS и Apple iPhone XS Max. 12 сентября 2018 годаПрезентация новых смартфонов Apple iPhone XS и Apple iPhone XS Max. 12 сентября 2018 года
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские посредники начали принимать заказы на доставку новых моделей iPhone. Так, сервис частных объявлений "Юла" предлагает оформить предварительный заказ на iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Человек держит новый Apple iPhone XS и XS Max. 12 сентября 2018 года
© REUTERS / Stephen Lam
"Телефон за сотку". Apple представила новейшие модели iPhone
Самым дорогим смартфоном стал iPhone XS Max. На данный момент смартфон можно заказать из США, Германии или Гонконга за сумму от 155 до 180 тысяч рублей. Цена на новинку варьируется в зависимости от объема памяти, которая может составлять 64, 256 и 512 гигабайт.

iPhone XS и iPhone XR можно приобрести за 137 и 85 тысяч рублей соответственно.

"Привезу на заказ любой iPhone из Европы. В день официальной продажи в мире 21 сентября", — говорится в одном из объявлений.

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© 2018 Associated Press
Следующее поколение X: как выглядят новейшие iPhone

В среду Apple представила смартфоны iPhone Xs, Xs Max и Xr, а также новую модель наручных часов Apple Watch, способных следить за сердцебиением владельца и вызывать скорую помощь в случае ЧП. В России продажи новых гаджетов начнутся с 28 сентября, предзаказ возможен с 14 сентября. Официальная цена iPhone XS начинается от 88 тысяч рублей, на iPhone XS Max — от 97 тысяч, бюджетная модель iPhone XR обойдется примерно в 65 тысяч рублей.

Те же, но другие: новые смартфоны Apple
© AP Photo / Marcio Jose SanchezВнешне устройства почти не изменились. Гаджеты сохранили "челку " в верхней части экрана, как у iPhone X.Презентация новых смартфонов Apple iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. 12 сентября 2018 года
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Внешне устройства почти не изменились. Гаджеты сохранили "челку " в верхней части экрана, как у iPhone X.
© REUTERS / Stephen LamМаксимальный объем памяти смартфонов составляет 512 Гб.Презентация новых смартфонов Apple iPhone XS, iPhone XS Max. 12 сентября 2018 года
© REUTERS / Stephen Lam
Максимальный объем памяти смартфонов составляет 512 Гб.
© REUTERS / Stephen LamНовинки будут отличаться полной водонепроницаемостью: они прошли испытания не только водой, но и пивом.Презентация новых смартфонов Apple iPhone XS, iPhone XS Max. 12 сентября 2018 года
© REUTERS / Stephen Lam
Новинки будут отличаться полной водонепроницаемостью: они прошли испытания не только водой, но и пивом.
© AFP 2018 / Noah Berger Функция распознавания лиц Face ID для разблокировки телефона станет работать быстрее, обещают разработчики.Новые смартфоны Apple iPhone XR. 12 сентября 2018 года
© AFP 2018 / Noah Berger 
Функция распознавания лиц Face ID для разблокировки телефона станет работать быстрее, обещают разработчики.
© AFP 2018 / Noah BergerНаряду с телефонами компания показала обновленные наручные часы Apple Watch.Генеральный директор Apple Тим Кук выступает во время презентации Apple в Купертино, Калифорния. 12 сентября 2018 года
© AFP 2018 / Noah Berger
Наряду с телефонами компания показала обновленные наручные часы Apple Watch.
© AFP 2018 / Noah Berger Благодаря датчику на обратной стороне часы будут следить за сердцебиением владельца, смогут предупредить владельца о потенциальной проблеме и в случае вызвать помощь.Модель Apple Watch Series 4. 12 сентября 2018 года
© AFP 2018 / Noah Berger 
Благодаря датчику на обратной стороне часы будут следить за сердцебиением владельца, смогут предупредить владельца о потенциальной проблеме и в случае вызвать помощь.
© AP Photo / Marcio Jose SancheziPhone Xs с диагональю экрана в 5,8 дюйма с разрешением 2,7 миллиона пикселей будет стоить от 999 долларов.Презентация новых смартфонов Apple iPhone XS и Apple iPhone XS Max. 12 сентября 2018 года
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
iPhone Xs с диагональю экрана в 5,8 дюйма с разрешением 2,7 миллиона пикселей будет стоить от 999 долларов.
© REUTERS / Stephen LamМодель iPhone Xs оснастили электронной сим-картой. Это позволит использовать функцию двух сим-карт и переключаться на разные тарифы.Человек держит новый Apple iPhone XS и XS Max. 12 сентября 2018 года
© REUTERS / Stephen Lam
Модель iPhone Xs оснастили электронной сим-картой. Это позволит использовать функцию двух сим-карт и переключаться на разные тарифы.
© AP Photo / Marcio Jose SancheziPhone Xs Max с экраном диагональю 6,5 дюйма обойдется владельцу не менее чем в 1099 долларов.Cтарший вице-президент Apple маркетингу Фил Шиллер, рассказывает о камере в Apple iPhone XS. 12 сентября 2018 года
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
iPhone Xs Max с экраном диагональю 6,5 дюйма обойдется владельцу не менее чем в 1099 долларов.
© AP Photo / Marcio Jose SancheziPhone Xs и Xs Max выпустили в корпусах трех цветов: сером, золотом и space gray.Директор по дизайну Apple Джонатан Айв генеральный директор Тим Кук. 12 сентября 2018 года
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
iPhone Xs и Xs Max выпустили в корпусах трех цветов: сером, золотом и space gray.
© REUTERS / Stephen LamУ более бюджетного iPhone Xr с 6,1-дюймовым IPS-экраном, в отличие от других новинок, будет лишь одна видеокамера. Цена на телефон с 64 Гб памяти будет начинаться с 749 долларов.Демонстрация новых смартфонов Apple iPhone Xr. 12 сентября 2018 года
© REUTERS / Stephen Lam
У более бюджетного iPhone Xr с 6,1-дюймовым IPS-экраном, в отличие от других новинок, будет лишь одна видеокамера. Цена на телефон с 64 Гб памяти будет начинаться с 749 долларов.
© AP Photo / Marcio Jose SanchezГенеральный директор Apple Тим Кук сообщил на презентации, что в ближайшее время компания продаст свое двухмиллиардное устройство.Генеральный директор Apple Тим Кук рассказывает о новом MacBook. 12 сентября 2018 года
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Генеральный директор Apple Тим Кук сообщил на презентации, что в ближайшее время компания продаст свое двухмиллиардное устройство.
© AP Photo / Marcio Jose SanchezНовые часы Apple Watch 4.Новый Apple Watch 4. 12 сентября 2018 года
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Новые часы Apple Watch 4.
© AP Photo / Marcio Jose SanchezApple — первая в мире компания, рыночная капитализация которой превысила триллион долларов.Генеральный директор Apple Тим Кук показывает новую модель Apple Watch 4. 12 сентября 2018 года
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Apple — первая в мире компания, рыночная капитализация которой превысила триллион долларов.
© REUTERS / Stephen LamКупить новые iPhone в России можно будет с 28 сентября.Демонстрация новых продуктов Apple после презентации в Купертино, Калифорния. 12 сентября 2018 года
© REUTERS / Stephen Lam
Купить новые iPhone в России можно будет с 28 сентября.
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