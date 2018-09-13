В России начали принимать заказы на новые iPhone

Презентация новых смартфонов Apple iPhone XS и Apple iPhone XS Max. 12 сентября 2018 года

Презентация новых смартфонов Apple iPhone XS и Apple iPhone XS Max. 12 сентября 2018 года

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские посредники начали принимать заказы на доставку новых моделей iPhone. Так, сервис частных объявлений "Юла" предлагает оформить предварительный заказ на iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Самым дорогим смартфоном стал iPhone XS Max. На данный момент смартфон можно заказать из США, Германии или Гонконга за сумму от 155 до 180 тысяч рублей. Цена на новинку варьируется в зависимости от объема памяти, которая может составлять 64, 256 и 512 гигабайт.

iPhone XS и iPhone XR можно приобрести за 137 и 85 тысяч рублей соответственно.

"Привезу на заказ любой iPhone из Европы. В день официальной продажи в мире 21 сентября", — говорится в одном из объявлений.

В среду Apple представила смартфоны iPhone Xs, Xs Max и Xr, а также новую модель наручных часов Apple Watch, способных следить за сердцебиением владельца и вызывать скорую помощь в случае ЧП. В России продажи новых гаджетов начнутся с 28 сентября, предзаказ возможен с 14 сентября. Официальная цена iPhone XS начинается от 88 тысяч рублей, на iPhone XS Max — от 97 тысяч, бюджетная модель iPhone XR обойдется примерно в 65 тысяч рублей.