Сергей Иванов рассказал, как сбылась его мечта о ГЛОНАСС

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Российская спутниковая система навигации ГЛОНАСС вопреки скептическим оценкам ее перспектив уже помогает повышать эффективность ряда отраслей, прежде всего транспортной, заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в среду на сессии "Цифровой транспорт – будущее Большой Евразии" Восточного экономического форума.

Он также рассказал, как сбылась его мечта, связанная с ГЛОНАСС.

"Над ГЛОНАСС в свое время много смеялись, ехидничали, говорили: "Да ну, эта система все равно никогда GPS не догонит, она неконкурентоспособна, огромные бюджетные деньги зарываются". И так далее, и тому подобное", — сказал Иванов.

"Но сейчас, что бы ни говорили, ГЛОНАСС работает. И дело не в космических аппаратах. Появились отрасли, на повышение эффективности которых работает ГЛОНАСС. И транспортная отрасль среди них ведущая", — отметил спецпредставитель президента.

Иванов признался, что около 15 лет назад мечтал, что ГЛОНАСС на транспорте будет работать. "Сейчас он работает. Как говорится в известном рекламном слогане, "мечты сбываются", — сказал он.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.