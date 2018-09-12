Иванов заявил, что верит в создание беспилотных пассажирских самолетов

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Пассажирские авиалайнеры в будущем станут беспилотными, считает специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в среду на сессии "Цифровой транспорт – будущее Большой Евразии" Восточного экономического форума.

Говоря о цифровизации транспортной отрасли, Иванов напомнил, что в мире уже создаются беспилотные автомобили. "Когда-нибудь, я уверен, пассажирские авиалайнеры тоже будут беспилотными", — сказал он.

"Здесь главная проблема — в менталитете пассажиров, а не в технологиях", — добавил Иванов.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.