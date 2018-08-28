Дуров объяснил изменения в Telegram

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров надеется, что изменение политики конфиденциальности мессенджера сделает его менее привлекательным для тех, кто распространяет экстремистские идеи.

"В политике конфиденциальности мы оставили за собой право передавать IP-адрес и номер телефона террористов соответствующим службам по решению суда. Независимо от того, будем ли мы когда-либо пользоваться этим правом, такая мера должна сделать Telegram менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды", — написал Дуров в своем канале в мессенджере.

Вместе с этим, он уверен, что попытки блокировать работу мессенджера в России не прекратятся и после внесения изменений.

Основатель Telegram подчеркнул, что мессенджер не будет рассматривать обращения российских властей о доступе к перепискам пользователей.

"В России от Telegram требуют не номер и IP-адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное — доступ к сообщениям, причем всех пользователей <…> Telegram в России находится вне закона; ежедневно блокируются сотни IP-адресов в попытках пресечь доступ к сервису. В этой связи какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России", — заключил Дуров.

Telegram обновил политику конфиденциальности

Ранее адвокат мессенджера Павел Чиков сообщил ресурсу "Код Дурова", что Telegram согласен передавать спецслужбам данные о подозреваемых в терроризме на основании судебных решений.

"Баланс интересов национальной безопасности и неприкосновенности частной жизни должен быть найден", — заявил юрист.

Согласно обновленной политике конфиденциальности мессенджера, по решению суда спецслужбам могут быть переданы IP-адрес и номер телефона пользователя, переписка не упоминается.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил РИА Новости, что все вопросы по возобновлению работы в России Telegram должен решать с ФСБ, так как решение суда о блокировке мессенджера было принято из-за отказа исполнить требований этой спецслужбы о передаче ключей шифрования.

Блокировка Telegram в России

В ФСБ неоднократно сообщали, что ряд совершенных и готовившихся в России терактов координировался именно через Telegram.

В апреле Роскомнадзор в суде добился постановления о блокировке Telegram в России, после того как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Аргументацию Telegram, что это технически невозможно, глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал лукавством.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает требования российских властей к Telegram избыточными.

"Передача всех ключей шифрования — она подразумевает не только избыточную форму, она ухудшает безопасность гражданского общества и конкретного гражданина, об этом тоже нужно помнить. Так что здесь вот пока остается излишним в виде требований", — сказал Мариничев РИА Новости.