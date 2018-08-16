На конференции роботов в Пекине Трампа "научили" говорить по-китайски

ПЕКИН, 16 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг во время одной из дискуссионных панелей Всемирной конференции робототехники в Пекине неожиданно заговорил с экрана на китайском языке без какого-либо акцента, что вызвало определенное смятение в зале, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

"Приветствую китайский народ и всех людей в мире, я очень счастлив видеть всех вас здесь, это замечательно — строить лучший мир с помощью технологий искусственного интеллекта. Искусственный интеллект прежде всего!", — сказал американский президент на английском, после чего заговорил по-китайски.

Он произнес на китайском девиз конференции "Создавая импульс для развития искусственного интеллекта в эпоху открытости и взаимной выгоды", после чего сказал, что "Всемирная конференция роботов очень хорошая".

На самом деле это была презентация одной из китайских высокотехнологичных компаний, которые разрабатывают всевозможные продукты, связанные с речью. Один из них может перенимать интонации человека и имитировать его голос на любом языке.

Отрезок видео, на котором Трамп с серьезным лицом произносит приветствие на фоне государственного флага, скорее всего взят из одного из его телеобращений, и по губам можно понять, что на самом деле американский президент говорит совершенно другие слова, но программа смогла полностью имитировать его голос и воспроизвести нужные фразы как на английском, так и на китайском языке.

Когда присутствующие поняли, какой трюк провернули с голосом американского лидера, по залу прокатился смех и аплодисменты.

Всемирная конференция роботов проходит в Пекине с 15 по 19 августа, Россию здесь представляет Национальная ассоциация участников рынка робототехники.