МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В работе сервиса "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщила пресс-служба банка в Twitter.

"Не беспокойтесь — мы скоро все починим. Наши специалисты работают над этим. Извините, пожалуйста, за неудобства", — говорится в записи.

Ранее пользователи в соцсетях сообщили об ошибке в работе сервиса: многие не могли войти в приложение "Сбербанк Онлайн". Сотрудник колл-центра Сбербанка рассказал РИА Новости, что в среду в системе банка велись технические работы.

"У некоторых клиентов, так как приложение обновляется, возможны проблемы со входом", — пояснил он.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу онлайн-сервисов, сбой произошел около 19:00 по московскому времени. Сообщается, что 60 процентов столкнувшихся с неполадками не могли войти в систему, 30 процентам не удалось получить выписку со счета, еще у 10 процентов пользователей возникли трудности при совершении платежей.

В последний раз Сбербанк сообщал о сбоях в системе 16 июля. Тогда часть клиентов банка испытывала трудности при входе в мобильное приложение и веб-версию системы "Сбербанк Онлайн".