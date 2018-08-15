Эксперты спрогнозировали цены на новые модели iPhone

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Эксперты назвали возможные цены на три новые модели iPhone, презентация которых планируется в сентябре. Данные опубликованы на сайте аналитической компании Trend Force.

По предварительным оценкам, обновленный iPhone X будет стоить дешевле предшественника: его цена составит от 899 до 949 долларов. Самой дорогой моделью станет iPhone X Plus, который оценивается аналитиками в 999 долларов.

Также аналитики полагают, что Apple представит и бюджетную версию модели с ЖК-экраном, стоимость которой может составить до 749 долларов.

Ранее ведомство по патентам и товарным знакам США зарегистрировало заявку компании Apple на технологию идентификации личности через iPhone, которая предполагает использование смартфона вместо паспорта.