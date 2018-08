Смартфоны Samsung снова обошли Apple в рейтинге Роскачества

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research and Testing Ltd., Международная ассамблея организаций потребительских испытаний) представили очередной рейтинг самых популярных смартфонов в 2018 году — по итогам исследования устройства Samsung вновь обошли телефоны от Apple, говорится в сообщении Роскачества.

К предыдущему исследованию (его итоги были представлены в марте) добавились 55 моделей самых популярных в России марок телефонов. Новинки рынка были проверены по 229 параметрам качества и безопасности мобильных устройств. Исследование затронуло такие категории, как эргономика (удобство пользования смартфоном), камера и видео, звонки, набор текстовых сообщений, музыка, навигация и интернет.

"Данные категории подразумевают как общие критерии (мощность и многофункциональность, универсальность и удобство интерфейса), так и более специфические параметры: сканер отпечатков пальцев, водонепроницаемость, прочность, качество передачи речи в шумной обстановке и другие", — отмечает Роскачество.

"По результатам общих оценок 2018 года Роскачество составило топ-10 смартфонов, лидирующие позиции которого заняли модели Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S9 Plus. Ведущие смартфоны предыдущего рейтинга (Samsung Galaxy S8 и S8 Plus) сместились на третью и четвертую строчки соответственно. Далее располагается iPhone 8 Plus, расположившийся на одну строчку выше новой нового Huawei P20 Pro", — говорится в сообщении.

В свою очередь Samsung Galaxy Note 8 занимает седьмое место в рейтинге, iPhone 8 — восьмое, iPhone X — девятое. Замыкает топ-10 смартфонов Huawei Mate 10 Pro.

Мы в воде ледяной не тонем…

Один из тестов для смартфонов — испытание на водонепроницаемость. Чтобы узнать, сможет ли смартфон исправно функционировать после того, как на него попадет вода, эксперты погрузили каждый аппарат на 30 минут в водопроводную трубку.

Затем работу смартфона оценивали интервально: сразу же после проведения теста, через 2 дня и через 3 дня соответственно. Кроме того, смартфоны подвергались испытанию "дождем": телефон помещали на подставку, и специальный аппарат имитировал падающие на смартфон капли дождя.

"Из топ-10 смартфонов отличными показателями по водонепроницаемости отличились Samsung Galaxy S8 и S8 Plus, а также Galaxy Note 8. Модели Samsung не смогли похвастаться лидерством по показателям качества съемки (фото и видео): три лидирующие строчки рейтинга по данному показателю занимают смартфоны Apple (iPhone X на первом месте, iPhone 8 и Apple iPhone 8 Plus на втором и третьем месте соответственно)", — сообщает Роскачество.

Эксперты изучали удобство использования смартфона как фотоаппарата следующим образом: для оценки качества снимков фотографии переносились на компьютер и распечатывались на лазерном принтере. Камера каждого смартфона фотографировала в максимально возможном высоком разрешении, съемка велась в автоматическом режиме.

"Лидеры общего рейтинга Samsung S9 и S9 Plus по качеству камеры располагаются лишь на 12-м и 17-м местах, а их собратья Galaxy Note 8 и Galaxy S8 Plus на пятом и на шестом местах соответственно", — отмечается в релизе.

…И в огне почти не горим

Однако, указывает Роскачество, смартфоны Apple оказались уязвимыми в тесте на прочность. Для того, чтобы установить, сможет ли телефон устоять мощным механическим воздействиям, эксперты провели специальный "барабанный тест": смартфоны помещали в вращающуюся металлическую барабанную трубу, чтобы устройство подвергалось ударам с разных стороны и падало с почти метровой высоты.

"Apple iPhone X не смог похвастаться успехами по итогам данных испытаний; после 50 поворотов трубы у данной модели сломался экран — на нем появились зеленые полосы, а после 100 поворотов — разбилась задняя панель, а дисплей совсем перестал работать. А смартфонами, успешно прошедшими данный тест, стали Huawei P20 Pro и Huawei Mate 10 Pro", — указывается в сообщении.

Специалисты провели также тестирование аккумуляторов смартфонов. "По результатам исследований аккумулятора, наивысших оценок в данной категории стали Huawei Mate 10 Pro (4,5 балла), Samsung Galaxy S8 (4,09) и Galaxy S8 Plus (4,01)", — сообщает организация.

"Что касается других параметров исследования, менее чувствительными к прикосновению пальцев из ТОП-10 рейтинга оказались Apple iPhone 8 Plus, iPhone 8 и iPhone X, а немного более сложными в использовании из первой десятки оказались модели Galaxy S8 и S8+, Galaxy Note 8 и iPhone X", — добавляет Роскачество.

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян в выборе качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".