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Технологии

Роскачество составило рейтинг антивирусных программ для Mac OS

(обновлено: 09:46 24.07.2018)
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© AppleПродукция Apple. Архивное фотоПродукция Apple. Архивное фото
© Apple

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Защиту компьютеров на операционной системе Mac OS целесообразней доверять платным антивирусным программам, показало исследование, проведенное Роскачеством совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT – International Consumer Research and Testing Ltd).

Смартфон. Архивное фото
CC0 / Foundry /
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"Предпочтение стоит отдавать платным версиям: в отличие от защитников для ОС Windows, бесплатные антивирусы для Mac, в большинстве случаев, способны обеспечить базовую защиту от вирусов, но, как правило, им не хватает дополнительных функций", — говорится в сообщении Роскачества по результатам исследования.

Там отмечается, что по данным statcounter.com, доля пользователей компьютеров под управлением Mac OS составляет порядка 12%, и эксперты замечают, что рост угроз для них уже наметился, и будет только увеличиваться в будущем. Так, в 2016 году был зарегистрирован первый вирус-вымогатель, который смог успешно поразить компьютеры Apple.

Как проводилось исследование

В ходе исследования, которое проводилось полгода, были протестированы 10 наиболее востребованных антивирусов (6 платных и 4 бесплатных) от разработчиков со всего мира, в том числе Norton, Kaspersky, Bitdefender, Avira, ESET, Avast и AVG. В список испытуемых также вошла встроенная защитная система для Mac, однако по результатам исследования она оказалась на последнем месте рейтинга.

Каждая из программ проверялась по 200 показателям, разделенным на три группы: защита от вирусов, удобство использования и влияние на скорость работы компьютера. Самым важным критерием оценки стала защита от вирусов – результаты проверок по этому блоку давали 65% от общей оценки антивируса. Удобство использования и влияние на скорость работы компьютера давали 25% и 10% от общей оценки, соответственно.

Логотип компании Apple
© REUTERS / Aly Song/File Photo
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Оценивая степень защиты от вирусов, специалисты проводили общий тест на защиту в онлайн-режиме (проверка устойчивости к более 40 тысячам вирусов, на фишинг и защиту от программ-вымогателей), офлайн-тест (способность обнаружить вирусы на USB-накопителе), тест на ложное срабатывание (проверяет насколько эффективно антивирус идентифицирует настоящие угрозы и пропускает файлы, которые на самом деле безопасны) и тест на сканирование (проверялось, насколько эффективно функция сканирования работает при автоматической проверке компьютера на наличие вредоносных программ и при запуске вручную).

Результаты исследования

По результатам исследования лучшими для Mac OS оказались платные программы.

Так, первую строчку рейтинга Роскачества по результатам проверок занял G Data Antivirus for Mac OS (оценка 4,05 балла), вторую – Norton Security Deluxe (3,98 балла), третью – Kaspersky Internet Security (3,9 балла), четвертую – Bitdefender Antivirus for Mac (3,81 балла). И лишь на пятом месте оказалась бесплатная программа – Avira Free Antivirus for Mac (3,57 балла). "В отличие от защитников для ОС Windows, бесплатные антивирусы для Mac не всегда хороши, чтобы обеспечить достаточную защиту от угроз. В этом сегменте пока что платные пакеты остаются лучшим решением", — отмечается в сообщении.

"Результаты исследования показали, что пять антивирусов дают защиту пользователю свыше 97%, что является хорошим показателем, а еще два — смогли остановить 95% зловредных программ. Учитывая постоянное появление новых видов вирусов, неудивительно, что 100% гарантию не смогла дать ни одна антивирусная программа. В то же время, почти все программы хорошо справляются с защитой от шпионских программ и защищают от фишинга (интернет-мошенничество, цель которого – получить идентификационные данные пользователей)", — приводятся в сообщении слова замруководителя испытательной лаборатории информпродуктов Роскачества Антона Куканова.

Apple Store на Пятой Авеню в Нью-Йорке. Архивное фото
© AFP PHOTO / KENA BETANCUR
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Встроенная система защиты Apple Mac OS стала аутсайдером исследования (десятое место в рейтинге) — она заработала 1,5 балла.

"Работающая на Mac OS система встроенной защиты, согласно заявленному функционалу, не дает устанавливать что-либо, кроме программного обеспечения, одобренного Apple, защищает файлы шифрованием Mac и не дает проникнуть вирусу в компоненты системы в случае заражения отдельных приложений или файлов. Однако в ходе исследования выяснилось, что полагаться лишь на нее пользователю не стоит – лучше установить отдельную антивирусную программу", — говорится в сообщении Роскачества.

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждено распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян по выбору качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".

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Технологии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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m.strogov
Заказуха чистого вида! Видимо у каспера начались проблемы!
09:48
24.07.2018
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