Акимов отметил важность создания платформы для управления "цифровым следом"

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Необходимо создать платформу для облегчения защиты и распоряжения персональными данными населения, заявил в ходе Международного конгресса по кибербезопасности вице-премьер РФ Максим Акимов, курирующий в кабмине связь и IT-сектор.

"Важно дать людям платформу для распоряжения и защиты персональных данных. Каждый из нас в огромных количествах оставляет цифровые следы. Очень часто для нас испрашивают согласие на распоряжение ими. Давайте спросим себя, мы в состоянии сейчас, в цифровом виде не только дать это согласие, но и самое главное — отозвать его в случае необходимости и распорядиться им должным образом? Таких возможностей у нас нет… Мы обязательно такую платформу людям должны дать",- сказал он.

По мнению Акимова, для реализации этой задачи нужна помощь профессионального сообщества, банков, а также инвестиции.

"Для этого финансовому сектору необходимо создать интероперабельный интерфейс с государственной машиной, о чем банки давно говорят. И надо в это тоже вкладывать и инвестировать", — объяснил Акимов.

Также, по мнению вице-премьера, люди сами должны быть компетентными и ответственными за кибербезопасность.

"Люди будут, обыкновенные люди, с детского садика до самого школьного возраста, с утра и до вечера, люди будут ответственны и компетентны в борьбе за собственную кибербезопасность", — считает он.