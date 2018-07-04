Ашманов: нельзя передавать искусственному интеллекту власть над миром

Что такое искусственный интеллект? Когда машины начнут управлять миром? Какие смартфоны "сливают" данные высшим службам других государств? Участники медиаотряда лагеря "Полевой" взял интервью у эксперта в области информационных технологий, генерального директора компании "Ашманов и Партнеры" Игоря Ашманова.

– Сейчас все говорят про искусственный интеллект, но пока это звучит как фантастика. Мы знаем, что вы занимаетесь этим вопросом. Расскажите, когда искусственный интеллект плотно войдет в нашу жизнь и в каком виде? Как это будет выглядеть?

– Искусственный интеллект – это такая иллюзия, вызванная голливудскими фильмами и фантастикой. Есть такое представление, образ, что это своеобразные человекоподобные роботы, которые либо восстают против человека, либо живут в семьях, испытывают эмоции, их не отличить от людей и так далее. Это все "голливудщина", не имеющая к реальной жизни никакого отношения. Что такое искусственный интеллект? Это инженерная дисциплина, которая занимается имитированием или выполнением когнитивных функций человека, то есть функций, связанных с обработкой информации. Это просто набор методов оптимизации машинного обучения, которая позволяет эту функцию взять и научиться исполнять ее на компьютере.

Например, в смартфонах есть функция Т9, подсказывающая окончания слов – это довольно сложная функция искусственного интеллекта. Поисковик, на самом деле, это очень сложная программа искусственного интеллекта. Так, 50 лет назад задачу проверки правописания могли выполнять только высококвалифицированные специалисты, хорошо знающие язык. Сейчас же это делают программы, и всем кажется это обычным.

Или, например, у вас три лифта в офисе, и они решают, какой конкретно сейчас поедет на вашу кнопку, потому что на разных этажах тоже нажаты кнопки. Это простая программа, но это тоже искусственный интеллект, потому что она связана с обработкой информации и принятием решений на разнообразные данные.

А вот создание сознания в машине, скорее всего, невозможно. Потому что это вообще миф, и более того, человечеству до сих пор неизвестно, что такое сознание. Вот можно предположить, что у меня сознание есть, но проверить это на самом деле никак нельзя. Может, у меня внутри машина, имитирующая разговор?

– Назовите основные положительные и отрицательные стороны искусственного интеллекта?

– Положительные свойства – это когда создаются конкретные программы, помогающие что-то делать, а минусы — риски, которые довольно высоки в том смысле, что, во-первых, программы искусственного интеллекта могут занимать рабочие места. Конечно, программы искусственного интеллекта людей не увольняют, людей увольняют акционеры или их отделы кадров по приказу ради экономии. Например, автоматический лифт навсегда заменил профессию лифтера.

Во-вторых, искусственный интеллект используется для анализа большого объема данных. Если собрать много данных о людях, то станет возможно вычислить все что угодно. Полностью исчезает приватность. Это не очень хорошая ситуация. Нужно бояться не того, что искусственный интеллект захватит власть в мире, а того, что люди передадут ему право убивать. В рассказе Р.Шекли "Страж-птица" это все наглядно показано. Например, банковский клерк – робот может лучше оценивать данные и выполнять другую работу, но когда человек принял решение, он отвечает за него. А здесь – машина, что с нее возьмешь? Стремление передать искусственному интеллекту власть над миром очень нехорошее.

– Все высшие службы США не рекомендуют пользоваться смартфонами Huawei, поскольку считают, что компания сотрудничает с властями КНР и может представлять опасность для личных данных пользователей. Что вы думаете по поводу этой ситуации?

– Я думаю, американцы правы. Скорее всего, смартфоны Huawei это делают. А уверены они в этом, потому что есть закон, гласящий, что все информационные службы обязаны передавать данные со смартфонов в высшие службы. А смартфоны под управлением Android и IOS копируются китайскими компаниями. Поскольку они, американцы, точно знают, что их смартфоны (Android и IOS) воруют данные, американцы вынуждены бояться и китайских смартфонов. На мой взгляд, это довольно рациональное заявление.