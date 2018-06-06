Путин призвал внедрять новейшие разработки в сфере цифровых технологий

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Развитие современных форм цифровой экономики связано с важнейшим направлением будущего технологического уклада, робототехникой, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это (цифровая экономика) одно из ключевых направлений. Мы знаем, сколько внимания и Председатель Си Цзиньпин, и правительство Китайской Народной Республики уделяют развитию современных форм хозяйствования и таким перспективным направлениям, как цифровая экономика. Мы полагаем, что это, безусловно, тесно связано с такими важнейшими направлениями будущего технологического уклада, как роботизация (робототехника), как искусственный интеллект", — сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая в преддверии своего визита в КНР 8-10 июня.

Российский лидер высказал мнение о том, что в современном мире все основные открытия делаются на стыке наук. "Это и биология, это генетика, это некоторые другие направления, которые, безусловно, сделают тех, кто преуспеет в этих направлениях, лидерами мирового развития… У нас есть соответствующие идеи, есть планы, есть свои разработки", — считает президент РФ.

По его мнению, в сфере развития цифровых технологий нужно пробовать внедрять новейшие разработки, новейшие достижения. "Если мы (РФ и Китай) с вами сделаем это, то мы будем безусловными лидерами. К этому и будем стремиться", — сказал Путин.