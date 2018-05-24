МТС и Nokia договорились сотрудничать в области интернета вещей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Мобильный оператор МТС и компания Nokia договорились сотрудничать в области интернета вещей, сообщает оператор.

О начале партнерства было объявлено в рамках Петербургского международного экономического форума.

"(Компании. — Прим. ред.) объявили о начале партнерства в области автоматизации управления подключенными к интернету вещей устройствами и приложениями, стартом сотрудничества стал запуск платформы Nokia IMPACT IoT на инфраструктуре МТС. Интегратором проекта выступила "Энвижн Груп", — говорится в сообщении.

В результате партнерства МТС и Nokia компании, которые используют сегодня отраслевые платформы и решения, приложения, сервисы и датчики, получат возможность централизованно управлять всеми своими IoT-компонентами. Программно-аппаратные решения системы интернета вещей, использующие различные протоколы работы, смогут объединяться в одну цифровую систему.

Nokia IMPACT предоставляет корпоративным заказчикам и государственным учреждениям платформу для создания новых услуг интернета вещей. В круг решаемых задач входит сбор и маршрутизация данных, управление парком устройств, поддержка приложений на любых устройствах, работа с различными протоколами в различных сетях передачи данных, включая LoRa и NB-IoT. Платформа предназначена для работы в ключевых отраслях и областях применения, включая умные города и коммунальные службы, промышленное производство и автомобилестроение, здравоохранение, охрану общественного порядка.