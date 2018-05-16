Медведев рассказал о готовящихся испытаниях беспилотного транспорта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Испытания технологий и инфраструктуры для движения беспилотного транспорта пройдут в России в этом году, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

"Свои образцы беспилотников демонстрируют и российские автомобильные гиганты, и наши IТ-компании разрабатывают методики машинного обучения и так далее. Уже в этом году у нас пройдут полноценные испытания технологий и инфраструктуры для движения беспилотного транспорта, то есть мы с вами понимаем — это не вопрос будущего, это будущее уже наступило. По сути, беспилотный транспорт уже сейчас существует", — сказал Медведев.

Он напомнил, что правительством должен быть принят целый пакет необходимых актов, чтобы поддержать это направление.