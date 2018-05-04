Московские разработчики могут создать подводные наушники для синхронистов

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Московские разработчики могут создать подводные наушники для спортсменов, занимающихся синхронным плаванием, заявил руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин в ходе пресс-конференции в пятницу.

Во время пресс-конференции олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала о том, что спортсмены всегда заинтересованы в научных разработках, в том числе это касается создания новых тканей, медицинских аппаратов и новинок в тренажерах. Она рассказала, что сейчас у сборной Китая есть подводные наушники, с помощью которых тренер может включать музыку со смартфона по Bluetooth и управлять ею.

"В этом плане мы, например, отстали от сборной Китая, которая на последние соревнования привезла такую систему. Благодаря этому, они имеют конкурентное преимущество перед нами, потому что на соревнованиях музыку дают только 3 минуты, все остальное время разминки два часа без музыки. Соответственно, Китай работает под музыку в этих наушниках", — сказала Шишкина.

Фурсин в ответ заявил, что московские разработчики также займутся созданием таких наушников.

"Мы, я думаю, активно вбросим наши компании на необходимость такой разработки. Я думаю, что наши московские разработчики не хуже китайских. Мы готовы соревноваться", — подчеркнул глава департамента.