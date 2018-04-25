Эксперт рассказал, как Роскомнадзору следует блокировать Telegram

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Роскомнадзору при блокировке мессенджера Telegram следовало бы использовать "более современные способы исполнения законодательства", поскольку ситуация "доходит до ручки", считает глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, бывший замглавы Минкомсвязи РФ Илья Массух.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов.

"В принципе да, это (ситуация вокруг блокировки Telegram – ред.) уже "доходит до ручки". Выход — использовать более современные способы исполнения законодательства", — сказал Массух журналистам в кулуарах форума "Российский софт: эффективные решения", проходящего в рамках Российской недели высоких технологий. Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Российской недели высоких технологий и Большого медиакоммуникационного форума (БМКФ-2018).

По его словам, такие технические решения существуют, но Роскомнадзор оказался не готов к этому. "Технически они (более современные способы исполнения законодательства — ред.) есть, вопрос — есть ли они у Роскомнадзора. Мне кажется, что они (Роскомнадзор — ред.) не сильно подготовлены были к такой масштабной блокировке", — сказал Массух.

Многие бизнесы, которые использовали, в том числе, зарубежные ресурсы (а это не запрещено, особенно для коммерческих компаний и для граждан), столкнулись с определенными трудностями из-за ситуации с блокировкой Telegram, констатировал глава центра. "Некоторые даже оказались заблокированы и не имеют возможности осуществлять свою обычную деятельность. Здесь ущерб конечно, есть. Если какой-то бизнес вдруг не имеет возможности осуществлять свою деятельность, то это серьезная проблема", — подчеркнул Массух.

По его словам, небольшие IT-компании, пострадавшие в результате блокировки IP-адресов, обращались в возглавляемый Массухом Центр компетенций. Все сообщения были перенаправлены в Роскомнадзор и Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ), который взаимодействует с надзорным ведомством при проверке жалоб пользователей на сбои в работе ряда сайтов на фоне блокировки Telegram.