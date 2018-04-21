Компании и эксперты обсуждают развитие "умного" транспорта на базе 5G

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Компании и эксперты совместно с профильными ведомствами обсуждают развитие "умного" транспорта в России на базе технологии 5G, сообщили РИА Новости в НП "ГЛОНАСС".

На этой неделе прошел круглый стол, организованный НП "ГЛОНАСС", в нем участвовали представители Минкомсвязи РФ, ассоциаций GSMA и GSA, а также специалисты и эксперты ПАО "МТС", ПАО "Мегафон", ПАО "Вымпелком", ООО "Теле2", ПАО "Ростелеком", ГК "Фрештел", Nokia, Ericsson и Qualcomm.

"Одной из главных тем обсуждения стала целесообразность применения сетей 5G в "умном" транспорте. Развитие сети 5G будет способствовать массовому применению технологий связи V2X, которые обеспечат коммуникацию автомобилей с инфраструктурой, пешеходами и другими транспортными средствами, что актуально для крупных городов России", — отметил руководитель пресс-службы НП "ГЛОНАСС" Ярослав Федосеев.

Сервисы на основе технологий V2X позволяют предупреждать водителя о резких торможениях, перестроениях и других потенциально опасных маневрах, уведомлять о местах проведения ремонтных работ, а также предоставлять дорожную и другую информацию.

Федосеев добавил, что применение технологий V2X уже возможно при использовании сетей 4G. Однако, при передаче информации в одной и той же полосе частот, эффективность использования радиочастотного спектра в сети 5G существенно выше.

5G имеет более широкий диапазон и скорость передачи данных, что позволит автомобилям коммуницировать друг с другом и дорожной инфраструктурой на больших скоростях движения с обеспечением необходимых требований по надежности.