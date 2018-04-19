В России начали испытывать арктические беспилотники VRT300

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Испытания многоцелевого беспилотника VRT300 начались в России, сообщил журналистам в четверг директор конструкторского бюро, разрабатывающего данный БЛА, "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") Александр Охонько.
"На сегодняшний день мы определили функциональный облик и технические требования к данному вертолету, а также провели большую работу по выбору поставщиков основных систем и агрегатов VRT300. Начало стендовых испытаний является своеобразной точкой отсчета, и если все пойдет по плану, то к концу года мы выйдем на летно-конструкторские испытания", — сказал он.
Охонько отметил, что все комплектующие беспилотника, кроме двигателя, созданы и производятся в России. Он отметил, что силовая установка для VRT300 поставляется одной из западных стран. При этом глава "ВР-Технологии" подчеркнул, что компания изначально отказалась от варианта установки американских или британских двигателей, чтобы избежать возможных осложнений в связи с санкциями.
Комплекс VRT300 разрабатывается в двух версиях: Arctic Supervision — с радаром бокового обзора для ведения ледовой разведки и эксплуатации в условиях Арктики и Opticvision — с увеличенной дальностью полета для задач мониторинга и дистанционного зондирования. Масса целевой нагрузки беспилотника — 70 килограммов.
Комплекс, оснащенный бортовым радиолокатором бокового обзора X-диапазона высокого разрешения, сможет оценивать динамику ледовой обстановки.
Международный авиационно-космический салон проходит с 18 по 23 июля на аэродроме центральной испытательной базы страны — Летно-исследовательского института им. Громова. На фото: тяжелый транспортный самолет ИЛ-76 МД-90А.
В рамках статической экспозиции МАКС-2017 на аэродроме в Жуковском представлены 118 летательных аппаратов. Кроме того, отдельно сформированы экспозиции воздушных судов так называемой малой авиации и историческая экспозиция.
В Жуковском впервые публике был представлен новейший многоцелевой легкий истребитель МиГ-35. Этот самолет является дальнейшим развитием истребителей МиГ-29М/М2. По дальности полета новый МиГ превосходит предшественников в 1,5 раза.
На МАКСе представили прототипы беспилотных летательных аппаратов VRT300, предназначенных для освоения Арктики. Эти беспилотники позволят определять толщину льда и оптимизировать курс судна в соответствии с полученными данными.
Безопасность на Международном авиационно-космическом салоне обеспечивают более тысячи сотрудников Росгвардии. Помимо этого, военные следят на аэродроме за объектами, которые подлежат обязательной государственной охране.
В России возрождается серийное производство стратегического бомбардировщика-ракетоносеца Ту-160 "Николай Кузнецов". Самолеты Ту-160М2 будут значительно модернизированы, что позволит создать перспективный авиационный комплекс дальней авиации.
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