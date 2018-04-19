В России начали испытывать арктические беспилотники VRT300

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин на выставке в рамках VII международного форума Арктика: настоящее и будущее. 5 декабря 2017

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин на выставке в рамках VII международного форума Арктика: настоящее и будущее. 5 декабря 2017

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Испытания многоцелевого беспилотника VRT300 начались в России, сообщил журналистам в четверг директор конструкторского бюро, разрабатывающего данный БЛА, "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") Александр Охонько.

"На сегодняшний день мы определили функциональный облик и технические требования к данному вертолету, а также провели большую работу по выбору поставщиков основных систем и агрегатов VRT300. Начало стендовых испытаний является своеобразной точкой отсчета, и если все пойдет по плану, то к концу года мы выйдем на летно-конструкторские испытания", — сказал он.

Охонько отметил, что все комплектующие беспилотника, кроме двигателя, созданы и производятся в России. Он отметил, что силовая установка для VRT300 поставляется одной из западных стран. При этом глава "ВР-Технологии" подчеркнул, что компания изначально отказалась от варианта установки американских или британских двигателей, чтобы избежать возможных осложнений в связи с санкциями.

Комплекс VRT300 разрабатывается в двух версиях: Arctic Supervision — с радаром бокового обзора для ведения ледовой разведки и эксплуатации в условиях Арктики и Opticvision — с увеличенной дальностью полета для задач мониторинга и дистанционного зондирования. Масса целевой нагрузки беспилотника — 70 килограммов.

Комплекс, оснащенный бортовым радиолокатором бокового обзора X-диапазона высокого разрешения, сможет оценивать динамику ледовой обстановки.