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Технологии

Kaspersky уступил в борьбе румынскому Bitdefender, заявили в Роскачестве

10:4419.04.2018
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМужчина в офисе компании Лаборатория Касперского в Москве. Архивное фотоМужчина в офисе компании Лаборатория Касперского в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Популярные компьютерные антивирусные программы, качество которых исследовали в Российской системе качества (Роскачество), немного не дотянули до необходимых 97% обеспечения безопасности, говорится в исследовании организации.

В целом, большинство антивирусов обеспечивает защиту компьютера свыше 95%. Кроме того, специалисты развеяли несколько мифов об антивирусах – в том числе убеждение пользователей, что платные программы всегда лучше бесплатных.

Первой в рейтинге оказалась платная версия румынской программы Bitdefender Internet Security, а после нее сразу российская Kaspersky Internet Security.

Что проверяли

Мужчина в офисе компании Лаборатория Касперского. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research and Testing Ltd) — Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний провело исследование антивирусных программ для компьютеров под управлением операционной системы Windows.

В исследовании, проходившем в одном из лучших испытательных центров мира, участвовали 23 наиболее известных антивируса – как платные, так и бесплатные версии – от разработчиков со всего мира. Это, в том числе, Bitdefender, Norton, AVG, ESET, Avira, Avast, Panda, McAfee и Sophos. В международное исследование ICRT впервые вошли сразу две российские разработки – Kaspersky и Dr.Web Antivirus, что говорит о высокой популярности данных антивирусов.

В итоге в топе рейтинга лучших антивирусов оказалась платная версия румынской программы Bitdefender Internet Security, набравшая 4,593 балла из 5,5 возможных. На втором месте – Kaspersky Internet Security, отставшая от лидера всего на 0,2 балла (4,371). Третье место – снова у Bitdefender, на этот раз у бесплатной версии Antivirus Free Edition (4,367 балла). Четвертое место у английского антивируса BullGuard Internet Security (4,364 балла), пятое – у американского Norton Security Deluxe (4,313). Кроме того, в десятку лучших вошел бесплатный антивирус Avast Free Antivirus.

Эксперты ICRT отобрали платные и бесплатные программы – как встроенные, так и предлагаемые отдельно. Исходя из принципов отбора, в исследование не включались самые дорогие версии программных продуктов от этих брендов. Кроме того, от одного бренда в рейтинге мог быть представлен лишь один платный продукт. Второй продукт мог попасть в рейтинг только в том случае, если он бесплатный.

Как проверяли

Мужчина в офисе компании Лаборатория Касперского. архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В рамках исследования специалисты протестировали уровень защиты от вирусов, удобство использования и влияние программы на скорость работы компьютера – в целом каждая программа оценивалась по 200 показателям. Эксперты провели четыре группы тестов на защиту от зловредных программ: общий тест на защиту в онлайн-режиме, офлайн-тест, тест на уровень ложных срабатываний и тест на автоматическое сканирование и сканирование по запросу. В меньшей степени на итоговый рейтинг влияли проверка удобства использования антивируса и его влияние на скорость работы компьютера.

Главным выводом, который сделали эксперты, стало то, что большинство испытанных антивирусов дает защиту пользователю свыше 95%. Однако такой показатель считается нижней границей противодействия вредоносным программам – хорошим показателем считается 97%.

При этом, как показало исследование, почти все программы хорошо справляются с защитой от шпионских программ и защищают от фишинга (интернет-мошенничество, цель которого – получить идентификационные данные пользователей). Различаются они наличием или отсутствием той или иной функции в тестируемой версии, а значит для того, чтобы подобрать подходящий конкретному пользователю антивирус, нужно ознакомиться со сравнительной таблицей, представленной на сайте Роскачества.

Голый компьютер

Сотрудники в офисе компании Лаборатория Касперского в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Проверили эксперты и стандартную защитную программу Windows Defender, предустановленную в операционной системе Windows 10 (по состоянию на февраль 2018 года, 10-я версия установлена у 43% владельцев компьютеров под управлением операционной системы Windows). Как показало исследование, Windows Defender серьезно отстает от конкурентов – программа набрала лишь 3,511 балла и заняла 17 место в общем рейтинге (ее обошли, в том числе 4 бесплатные программы).

Эту оценку она заработала, так как показала удовлетворительные результаты в части онлайн-защиты, но не прошла тест на фишинг и противодействие программам-вымогателям, в то время как защита от фишинга заявлена производителями антивируса. Кроме того, антивирус на Windows 10 плохо справился с защитой компьютера в офлайн-режиме.

Такую защиту эксперты считают разве что "приличной" и полагают, что на Windows Defender можно полагаться, если у пользователя включено регулярное обновление, его компьютер большую часть времени подключен к Интернету, и он достаточно продвинут, чтобы не посещать подозрительные сайты.

В исследовании также отмечается, что пользователи более ранних версий Windows (а таких 48% из всех пользователей этой ОС) остаются практически незащищенными, так как эти версии операционных систем не имеют встроенной защиты, а значит, защита компьютера им совершенно необходима.

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