Фонд перспективных исследований успешно завершил 34 проекта за пять лет

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) за пять лет своей работы успешно завершил 34 проекта, сообщили РИА Новости в фонде.
"В кратчайшие сроки был создан работоспособный научный коллектив, выстроена система поиска и отбора прорывных научно-технических проектов, начата их полномасштабная реализация. За пять лет работы фонда 34 проекта уже завершены, по их итогам получено более 400 результатов интеллектуальной деятельности", — сказали в ФПИ.
Как отметили в фонде, полученные результаты находят свою дальнейшую реализацию в государственных программах, направленных на развитие современных отраслей промышленности как оборонного, так и гражданского секторов.
В фонде также подчеркнули, что пять лет работы — совсем небольшой срок для решения задач, которые стоят перед фондом. При этом речь идет о создании технологий дальнего будущего, критически значимых для обеспечения обороноспособности России и безопасности ее граждан.
В настоящее время работает 71 лаборатория ФПИ и более 50 рабочих групп, в составе которых трудятся более полутора тысяч высококвалифицированных специалистов. За прошедшие годы ФПИ провел более двух десятков конкурсов по отбору научно-технических идей, позволяющих выявлять сильные научные и инженерные команды в крупнейших российских НИИ, ВУЗах и в среде российского высокотехнологичного бизнеса. В общей сложности ФПИ заключил 58 соглашений о сотрудничестве.
Госдума приняла в четверг в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается расширить возможности фонда по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.