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Фонд перспективных исследований успешно завершил 34 проекта за пять лет

21:3712.04.2018
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© Фото : предоставлено ФПИТехнологическая платформа для создания человекоподобного робота. Архивное фотоТехнологическая платформа для создания человекоподобного робота. Архивное фото
© Фото : предоставлено ФПИ

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) за пять лет своей работы успешно завершил 34 проекта, сообщили РИА Новости в фонде.

"В кратчайшие сроки был создан работоспособный научный коллектив, выстроена система поиска и отбора прорывных научно-технических проектов, начата их полномасштабная реализация. За пять лет работы фонда 34 проекта уже завершены, по их итогам получено более 400 результатов интеллектуальной деятельности", — сказали в ФПИ.

Как отметили в фонде, полученные результаты находят свою дальнейшую реализацию в государственных программах, направленных на развитие современных отраслей промышленности как оборонного, так и гражданского секторов.

Атмосферный спутник Сова
© Фото предоставлено Фондом перспективных исследований
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"Несколько десятков научно-технических проектов остаются в работе, более полусотни перспективных идей проходят "обкатку" в виде аванпроектов. Этот формат позволяет более точно оценить возможности последующей реализации идеи как полномасштабного проекта, четче определить исследовательские задачи", — уточнили в ФПИ.

В фонде также подчеркнули, что пять лет работы — совсем небольшой срок для решения задач, которые стоят перед фондом. При этом речь идет о создании технологий дальнего будущего, критически значимых для обеспечения обороноспособности России и безопасности ее граждан.

Робот. Архивное фото
© Fotolia / Sarah Holmlund
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"Обычно принято сравнивать ФПИ с американским управлением перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA), при этом нередко упускается из виду, что последнее функционирует уже 60 лет. Тем не менее, за сравнительно небольшое время фонду удалось достичь заметных и значимых результатов", — рассказали в фонде.

В настоящее время работает 71 лаборатория ФПИ и более 50 рабочих групп, в составе которых трудятся более полутора тысяч высококвалифицированных специалистов. За прошедшие годы ФПИ провел более двух десятков конкурсов по отбору научно-технических идей, позволяющих выявлять сильные научные и инженерные команды в крупнейших российских НИИ, ВУЗах и в среде российского высокотехнологичного бизнеса. В общей сложности ФПИ заключил 58 соглашений о сотрудничестве.

Искусственный интеллект
© Depositphotos / agsandrew
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В 2015 году на базе ФПИ с целью обеспечения системного развития робототехнических систем указом президента России был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В 2017 году другим указом под эгидой ФПИ сформирован Центр развития перспективного материаловедения с целью координации работ по данному направлению. Кроме того, в ФПИ создан Центр квантовой информатики и перспективной электронной компонентной базы.

Госдума приняла в четверг в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается расширить возможности фонда по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

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