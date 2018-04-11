Многокубитный квантовый компьютер в России планируют создать к 2021 году

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Многокубитный квантовый компьютер может быть создан в России осенью 2021 года, заявил РИА Новости заместитель генерального директора — руководитель направления информационных исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Сергей Гарбук.

"Начало научно-технического проекта по созданию в России многокубитного, не менее пятидесяти кубит, оптического квантового симулятора в интересах российской промышленности предполагается в сентябре этого года. Окончание – осенью 2021 года", – сказал Гарбук.

Как сообщалось ранее, Фонд перспективных исследований, Внешэкономбанк, МГУ имени М.В. Ломоносова, компания "ВЭБ Инновации" и АНО "Цифровая экономика" в феврале подписали соглашение о реализации научно-технического проекта по созданию многокубитного квантового компьютера. Речь идет о разработке оптического квантового симулятора на базе двух основных технологий реализации квантовых логических элементов: на основе фотонных чипов и нейтральных атомов.