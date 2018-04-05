"Доктор Веб" обнаружил вирус, атакующий клиентов Сбербанка

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. "Доктор Веб" выявил троянца, атакующего клиентов Сбербанка, он может нанести ущерб более чем на 78 миллионов рублей, сообщает компания в четверг.

Сам троянец известен антивирусной компании с 2015 года, однако его новые модификации направлены именно на клиентов крупнейшего российского банка. По данным компании "Доктор Веб", новые модификации заразили уже более 60 тысяч устройств. Киберпреступники также могут похитить более 2,7 миллиона рублей со счетов мобильных телефонов.

"Вирусные аналитики компании "Доктор Веб" зафиксировали распространение троянца Android.BankBot.358.origin, который нацелен на клиентов Сбербанка. Эта вредоносная программа крадет информацию о банковских картах, выводит деньги со счетов, а также блокирует зараженные устройства и требует выкуп. Ущерб, который может нанести Android.BankBot.358.origin, превышает 78 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Банковский троянец распространяется при помощи мошеннических СМС, которые могут рассылать как киберпреступники, так и сама вредоносная программа. Чаще всего сообщения отправляются от имени пользователей сервиса Avito.ru. В таких СМС потенциальной жертве предлагается перейти по ссылке — якобы чтобы ознакомиться с ответом на объявление.