Несколько тысяч человек уже создали профили в российском аналоге LinkedIn

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Более 7,4 тысячи пользователей зарегистрировались в общероссийской социальной сети деловых контактов Skillsnet за первые сутки после объявления о ее запуске, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.

Ведомство запустило социальную сеть деловых контактов Skillsnet, аналог LinkedIn, 15 марта.

"Первый день функционирования сети показал заинтересованность граждан. Появились первые содержательные профили работников и работодателей, формируются новые группы, число пользователей уже превысило 7,4 тысячи", – приводит пресс-служба слова замглавы Роструда Михаила Иванкова.

Он добавил, что модераторы Skillsnet зафиксировали ряд попыток массированных атак на сеть со стороны спамеров и флудеров, но технические специалисты приняли необходимые меры для их пресечения, и атаки были отбиты.

"Мы рассматриваем эту ситуацию как стресс-тестирование, которое сеть успешно прошла", — добавил Иванков.

Как ранее сообщал глава Роструда Всеволод Вуколов, основная цель сети – создание профиля работника, в котором будут объективно оценены профессиональные навыки и личные качества, подтверждены оценка проделанных работ и основные достижения. Система ориентирована, на молодежь. По данным Роструда, соцсеть создаст платформу, позволяющую проводить полный цикл профориентации и трудоустройства студентов и выпускников. Также система дает возможность прямого общения зарегистрированных лиц, а регистрация будет проходить с использованием аккаунта на госсайте "Работа в России".