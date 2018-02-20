"Эра-ГЛОНАСС" будет обслуживать до четырех миллионов машин до конца года

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Система "Эра-ГЛОНАСС" будет обслуживать до 4 миллионов автомобилей на российских дорогах к концу 2018 года, рассказал в интервью "Комсомольской правде" вице-премьер РФ, председатель совета директоров АО "ГЛОНАСС" Дмитрий Рогозин.

"Сейчас по стране ездят уже более 1,5 миллиона автомобилей, подключенных к этой системе. К концу года ожидаем до 3,5-4 миллионов", — сказал Рогозин.

По его словам, система с января 2016 года приняла и обработала около 700 тысяч экстренных вызовов. Он указал, что из этих вызовов более чем в 8000 случаев потребовалось привлечение экстренных оперативных служб.

Он также рассказал, что подключение к "Эра-ГЛОНАСС" способствовало снижению числа погибших в ДТП в России в 2017 году на 6,5%.

"Число погибших в авариях в 2017 году по сравнению с 2016 сократилось на 6,5% и это в том числе заслуга системы "Эра-ГЛОНАСС" и наших инженеров, которые работают над ее дальнейшим развитием", — сказал Рогозин.

Он напомнил, что каждый день в России происходит около 500 ДТП и каждое девятое заканчивается смертельным исходом.

"В 2017 году такие аварии унесли жизни более 18 тысяч человек, четверть всех аварий происходит вне населенных пунктов, где помощь может прийти позже, чем нужно, и "Эра-ГЛОНАСС" может переломить эту статистику", — сказал Рогозин.