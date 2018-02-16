"ВКонтакте" объяснила причину сбоя в работе сайта

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости Пользователи "ВКонтакте" сообщают о восстановлении работы после сбоя, соцсеть заявляет о серьезной аварии.

С перебоями в работе соцсети пользователи столкнулись несколько часов назад. При попытке зайти на сайт появлялось сообщение: "К сожалению, сервер временно недоступен. Попробуйте повторить действие чуть позже".

В пресс-слежбе "ВКонтакте" сообщили, что причиной сбоя стала серьезная авария в энергосистеме одного из дата-центров. Через некоторое время часть разделов возобновили работу.

Сейчас доступны все разделы сайта. Комментарий пресс-службы "ВКонтакте" о том, удалось ли полностью ликвидировать причины сбоя, РИА Новости пока получить не удалось.