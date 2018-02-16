В России запускают конкурс на создание беспилотного автомобиля

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Победитель конкурса на создание беспилотного автомобиля для зимних дорог России получит до 200 миллионов рублей, результаты конкурса объявят в конце 2018 года, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор, председатель правления АО "РВК" Александр Повалко.

"Прием заявок на конкурс "Зимний город" начнется в ближайшее время, и уже в конце 2018 года мы рассчитываем объявить результаты. Победитель получит существенный денежный приз, призовой фонд конкурса, по нашим планам, составит до 200 миллионов рублей", — сообщил он в преддверии Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля в Сочи.

По словам Повалко, цель техконкурсов – не только привлечь внимание инженерных команд к разработке прорывных технологий, но и в дальнейшем использовать созданные продукты и технологии в бизнесе. "Все уже осознали, что беспилотные автомобили и качественные дороги — это хорошо. Но если расширяться, если реально внедрять это в городах, то требуется другой уровень технологий", — отметил он.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.