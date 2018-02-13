ФПИ начал прием заявок для участия в соревнованиях морских роботов

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) начал прием заявок для участия в первых всероссийских соревнованиях морских роботов, которые пройдут с 19 августа по 5 сентября 2018 года во Владивостоке, сообщили РИА Новости в фонде.
Как уточнили в фонде, для участия в соревнованиях необходимо до 30 мая подать предварительную заявку в электронном виде на сайте ФПИ, а также научно-техническую презентацию, содержащую доклад с кратким техническим описанием робототехнического комплекса.
Как сообщалось ранее, соревнования по морской робототехнике будут впервые проведены во всероссийском масштабе, и положат начало целой группе робототехнических соревнований, в том числе и по наземной робототехнике, беспилотникам, а также по важнейшим компонентам современных и перспективных робототехнических комплексов.
Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.