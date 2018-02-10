Apple опровергла сообщения об угрозе данным после утечки кода iBoot

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Компания Apple заявила, что утечка в сеть исходного кода программы iBoot, имеющей ключевое значение для устройств на базе iOS, не позволит злоумышленникам получить доступ к данным пользователей, сообщает портал Motherboard.

"Безопасность наших продуктов не зависит от секретности исходного кода", — цитирует издание заявление компании. Производитель смартфонов подчеркнул, что в устройствах установлено несколько уровней защиты, а размещенный в интернете код использовался три года назад в устаревшей версии программного обеспечения смартфонов.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные выложили в сеть исходный код программы iBoot, которая является ключевым компонентом операционной системы iPhone, обеспечивающим безопасную загрузку операционной системы. Автор серии книг по операционным системам Mac OSX и iOS Джонатан Левин назвал инцидент "крупнейшей утечкой в истории". Некоторые специалисты выразили опасения, что публикация может дать хакерам возможность для взлома смартфонов.

Как сообщает портал, через несколько часов после инцидента Apple направила официальный запрос руководству GitHub с требованием удалить коды. Представитель компании обозначил, что код является собственностью компании Apple и защищен авторским правом. Вскоре после данного обращения веб-сервис удалил коды.