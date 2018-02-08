Президент РФ Владимир Путин во время посещения Института ядерной физики имени Г. И. Будкера в Новосибирске. 8 февраля 2018

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Института ядерной физики имени Г. И. Будкера в Новосибирске. 8 февраля 2018

НОВОСИБИРСК, 8 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что России предстоит занять лидирующие позиции в сфере разработки и применения систем искусственного интеллекта.

"На основе передовых решений предстоит на качественно новом уровне организовать деятельность государственных и социальных учреждений, транспорта и управления городами, занять лидирующие позиции в сфере разработки и применения систем искусственного интеллекта", — заявил Путин на заседании Совета по науке и образованию.