Альфа-банк тестирует систему анализа эмоций клиентов в отделениях

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Альфа-банк начал тестировать анализ эмоций клиентов в своих отделениях с помощью видеокамер, сообщает кредитная организация во вторник.

По словам начальника R&D отдела блока "Информационные технологии" банка Анатолия Петрова, камера начинает анализировать клиента, когда он приходит в отделение. Затем собственный алгоритм кредитной организации ставит оценку восприятия клиентом по итогам обслуживания. Это решение основывается на модели интегральной оценки эмоций собственной разработки.

"В ходе работы над концептом мы провели сравнение существующих решений между собой, а по итогам пилота ожидаем закрыть все риски, получить опыт работы с новой технологией, а также собрать данные для дальнейшей аналитики", — отметил Петров.

Альфа-банк основан в 1990 году. Является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 декабря 2017 года занимал седьмое место в банковской системе РФ с активами в размере 2,736 триллиона рублей.