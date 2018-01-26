Facebook сообщила об улучшении системы выявления "фейковых новостей"

ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Компания Facebook заявила, что усовершенствовала свои системы распознавания "фейковых новостей", отключено более 30 тысяч аккаунтов, говорится в письменных показаниях компании комитету по разведке сената США.

"Мы усовершенствовали наши системы обнаружения (фейковых новостей), что позволило нам отключить более 30 тысяч аккаунтов в связи с французскими выборами. Однако эти аккаунты были в основном использованы для финансово-мотивированного спама, а не организованной пропагандистской кампании из определенной страны", — говорится в показаниях Facebook, датированных 8 января и опубликованных в четверг сенатским комитетом.

Как утверждают представители компании, после сообщений об иностранном вмешательстве в преддверии французских и американских выборов они "тесно сотрудничали с немецкими чиновниками по ряду инициатив в борьбе с дезинформацией и превратили Facebook в более безопасную среду для подлинного гражданского участия".