Продажи смартфонов в России поставили исторический рекорд

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Продажи смартфонов в РФ по итогам 2017 года в натуральном выражении выросли на 6% по отношению к 2016 году и составили 28,4 миллиона аппаратов, говорится в сообщении МТС, обладающей крупнейшей среди операторов розничной сетью.

"Это рекордные показатели для российского рынка гаджетов, они обгоняют показатели 2014 года — тогда было продано 27,6 миллиона устройств", — говорится в сообщении.

В денежном выражении рынок смартфонов вырос на 17,3% — за прошлый год ритейлеры продали мобильных устройств на 386 миллиардов рублей. При этом средняя цена смартфона повысилась до 13,6 тысячи рублей против 12,3 тысячи рублей в 2016 году и 8,9 тысячи рублей — в 2014 году.

Как отмечает МТС, главным драйвером роста рынка стало увеличение доли продаж в кредит. "Беспроцентные рассрочки послужили сильнейшим толчком для всего рынка, что в большей мере вызвало рост средней цены смартфона. Также продажи разогрела конкуренция между Samsung, Apple и Huawei, которые практически вытеснили остальных вендоров и стали самыми востребованными производителями", — поясняет МТС.

Самым популярным бредом смартфонов среди российских покупателей по-прежнему остается Samsung — доля корейского производителя составила порядка 25,2% в штучном выражении, за год увеличившись на 3,5 процентного пункта, и 29,2% — в денежном (рост на 3,5 процентного пункта). На увеличение доли повлиял удачный старт флагманских моделей — Galaxy S8 и S8+, которые продавались в 2 раза лучше, чем Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge.

На продажи Apple iPhone по итогам 2017 года приходится 12,8% в натуральном выражении (рост на 1,7 процентного пункта) и 34,4% в денежном (рост на 0,5 процентного пункта).

Третий по популярности бренд — Huawei: доля компании достигла 9,6% в штуках и 8,5% — в деньгах. Китайский производитель показал самый высокий рост продаж — его доля в штучном выражении по итогам 2017 года выросла на 5,3 процентного пункта, а в денежном — на 4,7 процентного пункта. Также активно развивались Xiaomi — они вошли в ТОП-5 производителей по продажам в России с долей в штучном выражении 3,9% (рост на 3,3 процентного пункта) и в 3,7% — в денежном.

"Более высокая динамика продаж в рублях, чем в штуках, вызвана ростом спроса на гаджеты высоких ценовых сегментов", — поясняется в сообщении.

Аналитики МТС отмечают, что смещение покупательского спроса в пользу более дорогих гаджетов объясняется несколькими факторами. Пользователям требуются устройства с качественными экранами и хорошими камерами, которые позволяют с комфортом общаться в социальных сетях и решать их ежедневные задачи.

Кроме того, популярность более дорогих смартфонов подогревается маркетинговыми акциями и финансовыми предложениями. В 2017 году одним из дополнительных факторов при покупке смартфона стал кэшбэк: так, розничная сеть МТС возвращала до 30% стоимости устройства на электронный кошелек абонента — и эту сумму можно было потратить на оплату мобильной связи, домашнего интернета, ЖКХ, на погашение кредитов и переводов, а также на любые другие покупки.