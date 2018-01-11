СМИ сообщили о выпуске ремейка популярной игровой приставки Game Boy

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Компания Hyperkin выпустит ремейк популярной игровой консоли 90-х годов Game Boy, сообщает издание Gizmodo.

По данным издания, на данный момент консоль находится в разработке. Приставка получила предварительное название Ultra Game Boy.

Новая приставка станет улучшенной версией оригинальной портативной игровой системы компании Nintendo. Классический игровой процесс приставки не будет изменен, однако будут улучшены внешние параметры консоли. Новая приставка будет сделана из прочного алюминия, в то время как предыдущие версии выходили в пластике.

Работы аккумулятора новой Ultra Game Boy хватит на шесть часов игры, а для зарядки будет использоваться современный кабель USB-C — прошлая версия консоли работала на батарейках. Также новая приставка будет оснащена стереодинамиками, LCD-дисплеем с регулировкой подсветки.

Ожидается, что консоль выйдет летом 2018 года и будет стоить менее 100 долларов.