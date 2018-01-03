Сбербанк намерен сделать свои дроны многофункциональными

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Сбербанк ведёт активную работу по внедрению дронов (беспилотных летательных аппаратов) по разным направлениям, они будут многофункциональными, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов.

"Мы эту работу (внедрение дронов — ред.) ведем по разным направлениям, наши дроны будут многофункциональными, и мы с оптимизмом смотрим в будущее", — сказал он.

Летом прошлого года Сбербанк впервые в рамках пилотного проекта испытал спецдрон для доставки наличных денег. Тогда ещё занимавший пост первого зампреда ЦБ РФ Георгий Лунтовский сообщал, что Банк России поддерживает идею перевозки денежных средств дронами и начал взаимодействовать по этому вопросу со Сбербанком.

Тема развития беспилотных систем, в частности воздушных, обсуждалась на площадке ПМЭФ-2017. Оценки показывают, что объем этого рынка к 2035 году составит более 200 миллиардов долларов, доля России в нем может приблизиться к 20%. Уже через 20 лет над РФ постоянно смогут находиться в воздухе не менее 100 тысяч беспилотников.

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