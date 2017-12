МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Компания Clubit New Media, Ltd. совместно с Zanco анонсировала выпуск самого маленького мобильного телефона в мире — Zanco Tiny T1. Об этом сообщает портал Gadget To Use.

Ширина дисплея новинки составляет 1,25 сантиметра, толщина устройства достигает 1,2 сантиметра, а высота – 4,76 сантиметра, говорится в объявлении на платформе Kickstarter . Весит гаджет всего 13 граммов.

Zanco Tiny T1 оснащен 32 мегабайтами оперативной и таким же объемом встроенной памяти. Это позволяет устройству сохранять до 300 контактов и 50 SMS. Аккумулятор гаджета рассчитан на 3 дня работы в режиме ожидания. Телефон поддерживает 13 языков и оснащен Micro USB портом. Однако из-за своего размера он работает только в сети 2G. Гаджет доступен в черном цвете.

Массовое производство Zanco Tiny пока не началось. Как сообщает Kickstarter, минимальная цена устройства составляет 30 фунтов стерлингов (около 2300 рублей – Прим. ред.). Проект пользуется большим спросом: разработчики уже собрали на платформе больше 66 тысяч фунтов при необходимой сумме в 25 тысяч.