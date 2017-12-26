Хакер разработал программу для взлома iPhone X

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Программист Джонатан Левин выпустил первую утилиту для взлома iPhone X сообщает портал Redmond Pie.

Отмечается, что процедура возможна на всех iPhone, iPad и iPod Touch, поддерживающих операционную систему iOS 11.0. При этом, по данным портала, для разработки программы хакер воспользовался уязвимостью, которую впервые обнаружил сотрудник Google Иэн Бир.

На данный момент взлом смартфона является "временным", поскольку после перезагрузки гаджета процедуру приходится повторять заново.

Взлом операционной системы, или Jailbreak- операция, которая дает доступ к файловой системе аппарата. После ее осуществления пользователь нарушает соглашение с Apple и лишается права на гарантийное обслуживание устройства.

Ранее пользователи iPhone X неоднократно сообщали о дефектах смартфона. Так, поступали жалобы на загадочные полосы на экране устройства, щелчки при сжимании корпуса, а также перезагрузку гаджета сразу после включения.