Хакер разработал программу для взлома iPhone X

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Программист Джонатан Левин выпустил первую утилиту для взлома iPhone X сообщает портал Redmond Pie.
На данный момент взлом смартфона является "временным", поскольку после перезагрузки гаджета процедуру приходится повторять заново.
Взлом операционной системы, или Jailbreak- операция, которая дает доступ к файловой системе аппарата. После ее осуществления пользователь нарушает соглашение с Apple и лишается права на гарантийное обслуживание устройства.
Ранее пользователи iPhone X неоднократно сообщали о дефектах смартфона. Так, поступали жалобы на загадочные полосы на экране устройства, щелчки при сжимании корпуса, а также перезагрузку гаджета сразу после включения.